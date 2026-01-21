До фіналу Болонської виставки ілюстраторів увійшли вісім українських митців

Фото: https://www.bolognachildrensbookfair.com/

До фіналу 60-го конкурсу ілюстраторів Bologna Children’s Book Fair потрапили вісім українських художників. Про це повідомили організатори виставки.

Роботи українців відібрало журі одного з найважливіших світових заходів у сфері дитячої книги. Загалом цього року на конкурс подали майже 21 тисячу робіт від понад 4 тисяч учасників із 95 країн. До фінального списку увійшли лише 317 ілюстраторів, серед яких — представники України.

До фіналу конкурсу пройшли роботи таких українських митців:

Юлія Ґвілім — «Серед всяких істот і метеликів, на листку одної капусти жив Лука»;



Грася Олійко — «Привіт»;



Поліна Дорошенко — обкладинка без тексту;



Олег Грищенко — «Один день у Чорнобилі»;



Романа Романишин — «Навколо нас є багато історій»;



Анна Сарвіра — «Я сумую за дитячим майданчиком в Україні, хоча моїх друзів там вже немає»;



Марія Різак — «Зображення 1»;



Влада Сошкіна — «Коли ми прийшли до лісу, цього разу все було інакше».



Ознайомитися з усіма роботами фіналістів можна на офіційному сайті конкурсу .

Болонська виставка ілюстраторів — одна з найстаріших ініціатив Болонського дитячого книжкового ярмарку, заснована у 1967 році. Вона вважається важливою платформою для відкриття нових імен у світовій ілюстрації.