Бережна обговорила з Епіфанієм функціонування Києво-Печерської лаври як духовного та культурного центру України

Фото: https://www.facebook.com

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна обговорила з митрополитом Православної церкви України (ПЦУ) Епіфанієм функціонування Києво-Печерської лаври як духовного та культурного центру України.

"Зустрілася з Предстоятелем Православної церкви України Митрополитом Епіфанієм… Обговорили перелік завдань, які необхідно реалізувати до 975-річчя Києво-Печерської лаври, що припадає на 2026 рік. Окремо зосередилися на питаннях функціонування її як духовного та культурного центру України", - написала Бережна в мережі Facebook.

Також сторони обговорили координацію дій та збалансований підхід до поєднання релігійної, культурної й державної складових.

"Для держави важливо забезпечити, щоб Києво-Печерська лавра залишалася простором української духовності, культури й історичної тяглості", - додала вона.

Як повідомлялося, заступник міністра культури Іван Вербицький обговорив з митрополитом Епіфанієм сферу спадщини і памʼяток, а також запевнив у намірах мати гарні партнерські стосунки з релігійними організаціями.