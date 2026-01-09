Інтерфакс-Україна
Події
17:37 09.01.2026

Зеленський та міністр оборони Британії обговорили питання додаткових засобів ППО та можливий режим діяльності британського контингенту

Звернення Президента до учасників засідання Коаліції охочих 11 грудня 2025 року
Звернення Президента до учасників засідання Коаліції охочих 11 грудня 2025 року | Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність Великої Британії допомогти у залученні додаткових засобів ППО та можливий режим діяльності британського контингенту, "що розгорнуть разом із Францією, якщо дипломатія спрацює на завершення війни".

Про це Зеленський написав за підсумками зустрічі з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі

"Під час зустрічі з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі розповів про нічний російський удар по нашій енергетиці та людях. Москва намагається використати холодну погоду для терору, тому робота над додатковими засобами ППО для України зараз нагальний пріоритет. Знаємо, які партнери мають відповідні ракети та обладнання, і я щиро дякую Великій Британії за готовність допомогти", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

За його словами, вони з Гілі також обговорили, "як може працювати британський контингент, що розгорнуть разом із Францією, якщо дипломатія спрацює на завершення війни. Важливо, щоб рамка закінчення війни мала чітку відповідь союзників у разі повторення російської агресії.

"Дякую міністру, команді й уряду за велику підтримку протягом усіх цих років повномасштабного вторгнення та за справді успішні проєкти, які реалізуємо разом, зокрема зі співвиробництва дронів", резюмував президент України.

