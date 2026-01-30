Зеленський: Публічно запрошую Путіна в Київ, якщо він наважиться

Зустріч з Володимиром Путіним у Москві є неможливою, це так само, як зустрічатися з ним у Києві, заявив президент України Володимир Зеленський, додавши, що публічно запрошує Путіна в Київ, якщо той наважиться приїхати.

"Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним в Москві. Це так само, як з Путіним зустрічатись в Києві. Я так само можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться, звісно", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Він наголосив, що Україна серйозно ставиться до необхідності закінчити війну.

"Я казав – будь-який реальний формат зустрічі лідерів підходить. Не знаю, який вона принесе результат. Але принаймні точно більший ніж те, що відбувається сьогодні", - наголосив глава держави.

Він додав, що Україна також завжди виступає за те, щоб європейці були в процесі, однак не впевнений, що інші обидві сторони будуть підтримувати такий формат саме для зустрічі лідерів.

"Не щодо гарантій безпеки, наприклад, а саме щодо особливо складних питань. Я завжди казав: я готовий на будь-який формат щодо закінчення війни, який спрацює. Але в Москві і в Білорусі це просто неможливо і абсолютно зрозуміло чому – тому що це держави, одна з яких є агресором, що почала і веде війну проти нас, вбиває нас, а інша країна є її партнером в цих діях", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, РосЗМІ поширили в четвер висловлювання прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова про місце можливої зустрічі Володимира Зеленського і Путіна – Москву.

"Ми поки що говоримо про Москву", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання про готовність російської сторони зустрітися із Зеленським в ОАЕ.

Пєсков зазначив, що в питанні організації зустрічі Путіна із Зеленським "евентуальні міркування недоречні".