Мінветеранів: понад 2 тис. військових та ветеранів пройшли обстеження очей і отримали лікування за програмою "Повернемо зір Захисникам"

Фото: Мінветеранів

Майже за півтора року в рамках проєкту "Повернемо зір Захисникам та Захисницям України" 2104 військовослужбовці та ветерани пройшли комплексне обстеження очей і отримали необхідне лікування, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"Уже майже півтора року проєкт "Повернемо зір Захисникам та Захисницям України" допомагає відновлюватись та повертатися до повноцінного життя після служби тим, хто боронив нашу країну на фронті. За цей час 2104 військовослужбовці, ветерани та ветеранки пройшли комплексне обстеження очей, отримали необхідне лікування та фахові рекомендації для покращення зору", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, у межах проєкту вже проведено: 147 операції з заміни кришталика ока; 204 лазерних корекцій зору; 171 пластичне та інше оперативне втручання.

У відомстві нагадали, що скористатися цією можливістю можуть: учасники бойових дій; люди з інвалідністю внаслідок війни; звільнені зі служби за станом здоров’я, у тому числі через травми або захворювання очей — навіть якщо відповідне посвідчення відсутнє або ще у процесі оформлення.

Серед безоплатних послуг: повна офтальмологічна діагностика; лазерні та оперативні втручання; лікування рубців і шрамів за сучасними методиками; хірургічне висічення та реконструкція тканин навколо очей; пластичні операції після травм.

Наразі проєкт працює в Чернігові (просп. Перемоги, 119А, +38 0462 90 90 90); Києві (вул. Кільцева, 5Б, +38 0462 90 90 90); Запоріжжі (пр. Металургів, 9, +38 066 966 63 25).