Події
16:27 24.12.2025

Мер Києва анонсував збільшення ветеранам компенсації за придбання автівок до 605 тис грн

Фото: @vitaliy_klitschko Telegram

Сума компенсації, яку Київ надає ветеранам за придбані авто, буде збільшена з наступного року з 545 тис грн до 605 тис грн, також столиця розглядає можливість компенсувати ветеранам придбання не лише нових, але й вживаних авто, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"Зустрівся з киянами-ветеранами, які отримали цього року часткову компенсацію від міста за придбання нових авто. На цих автівках вони і приїхали до столичної мерії. Нині часткова компенсація за придбаний автомобіль - 545 000 грн. Наступного року місто збільшить її до 605 000 грн. Також ветерани з інвалідністю I або II групи мають можливість отримати компенсацію до 100 000 грн на переобладнання своєї автівки під власні потреби. Столиця працює і над можливістю надавати часткову компенсацію за придбання не тільки нових авто, а й за вживаних", - повідомив Кличко в Телеграм після зустрічі з ветеранами в середу.

Мер зазначив, що у 2025 році компенсацію на придбання авто отримали 48 ветеранів з інвалідністю I або II групи внаслідок поранень під час війни. Загальна сума компенсації становила понад 25 млн грн.

"Київ став першим містом в Україні, яке запровадило таку підтримку для ветеранів. Бо ми розуміємо, наскільки важливо, щоб наші захисники повернулися до активного життя", - наголосив Кличко.

За його словами, у столиці зареєстровані 100 тис ветеранів і майже 300 тис членів їх родин. Київ надає їм комплексну допомогу через міську цільову програму "Підтримка киян Захисників та Захисниць України". За цей рік за програмою профінансували 1,3 млрд грн на різні заходи з підтримки та матеріальної компенсації.

Раніше Віталій Кличко повідомив, що загалом в 2025 році на підтримку захисників Київ виділив з міського бюджету понад 12 млрд грн.

 

Теги: #ветерани #кличко #компенсація #авто

