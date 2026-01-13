Інтерфакс-Україна
Події
16:53 13.01.2026

Мер Києва оголосив додаткову винагороду для фахівців, які відновлюють Київ після обстрілів

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/5995

Фахівці, які відновлюють інфраструктуру столиці після ворожих обстрілів, отримають додаткову винагороду, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Дав доручення столичним підприємствам, які задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації, виплатити додаткову грошову винагороду їх фахівцям, які вдень і вночі працюють, щоб повернути киянам необхідні послуги. Зокрема,  "Київтеплоенерго", "Київводоканал", керуючим компаніям, "Київавтодору", - написав Кличко в Телеграм у вівторок.

