Мер Києва оголосив додаткову винагороду для фахівців, які відновлюють Київ після обстрілів

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/5995

Фахівці, які відновлюють інфраструктуру столиці після ворожих обстрілів, отримають додаткову винагороду, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Дав доручення столичним підприємствам, які задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації, виплатити додаткову грошову винагороду їх фахівцям, які вдень і вночі працюють, щоб повернути киянам необхідні послуги. Зокрема, "Київтеплоенерго", "Київводоканал", керуючим компаніям, "Київавтодору", - написав Кличко в Телеграм у вівторок.