16:10 13.01.2026

РФ двома ракетами та чотирма дронами знищила вантажний та пошкодила поштовий термінали "Нової пошти" під Харковом

(оновлена та розширена)

Росія вночі у вівторок застосувала дві ракети та чотири ударні безпілотники проти інноваційного терміналу лідера експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova у Коротичі, що на Харківщині, внаслідок чого було знищено вантажний термінал та пошкоджено поштовий, загинуло чотири працівники та поранено ще четверо - одне із влучань було у вуличне укриття.

"Нова пошта" відновить термінал, як вже неодноразово це робила, а також компенсує клієнтам вартість знищених посилок. Утім, удар по терміналу — це воєнний злочин рф проти цивільної інфраструктури та мирного населення", – наголосила компанія у пресрелізі.

Згідно з ними, загинули Віктор Пархоменко (37 років), Тарас Вовк (34 роки), Євгеній Єрмаков (39 років) та Дмитро Захаров (23 роки).

"Важливо, що сортувальний термінал "Нової пошти" в Харкові є виключно цивільним об’єктом. На ньому щоденно сортується та відправляється гуманітарна допомога, продукти, медикаменти та речі першої необхідності для мешканців Харківщини й сходу України", - йдеться у повідомленні.

В компанії додали, що російська пропаганда намагається поширювати дезінформацію, називаючи атакований цивільний об’єкт "військовим".

Зазначається, що "Нова пошта" продовжує працювати та доставляти посилки і вантажі вчасно.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" "Нова пошта" уточнила, що загальна площа терміналу, по якому було завдано удару, становила 8 тис. кв. м. Пошкоджений поштовий термінал щогодини обробляв понад 12 тис. посилок, додали у компанії.

 

