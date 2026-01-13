Інтерфакс-Україна
Події
15:10 13.01.2026

Зеленський доручив СЗР надати партнерам нову інформацію щодо російського намагання розширити танкерний флот

читати
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь першого заступника керівникам Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського і доручив СЗР надати партнерам нову інформацію щодо російського намагання розширити танкерний флот.

Луговський поінформував президента про непублічні підходи в партнерів до комунікації з російською стороною та реальне ставлення до України й до перемовин на цьому етапі.

"Доручив також СЗР надати партнерам нову інформацію щодо російського намагання розширити танкерний флот. Завдяки нашим скоординованим з частиною держав заходам тиску на тіньовий флот щонайменше 20% суден флоту зупинились, і Росія намагається компенсувати цю втрату залученням нових суден. Усі вони мають бути додані в санкційні списки", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, санкційний тиск буде продовжуватися й на команди танкерів, капітанів, страховиків та всю інфраструктуру тіньового флоту.

Крім того, президент зазначив, що "обмеження російського морського експорту нафти, які працюють зараз, у річному вимірі мають скоротити російські доходи щонайменше на 30 мільярдів доларів".

"Додатковий тиск точно збільшить цей обсяг російських втрат, а отже, скоротить фінансування російської війни. Також будемо інформувати партнерів і про нові схеми китайських компаній, які допомагають Росії обходити санкції проти фінансового сектору", - додав Зеленський.

 

