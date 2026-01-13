Інтерфакс-Україна
Події
12:51 13.01.2026

Зеленський поінформував премʼєра Нідерландів про російські удари

Зеленський поінформував премʼєра Нідерландів про російські удари
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

"Поінформував про інтенсивні російські удари дронами та ракетами по наших містах і громадах. Очевидно, що росіяни зосереджуються саме на знищенні життя, а не на дипломатії. Їхня мішень – енергетика", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Президент наголосив на важливості підтримки України зараз. За його словами, це стосується стійкості та відновлення та достатнього боєзапасу для ППО.

"Ракети для ППО, вся необхідна допомога для енергетичної системи – це зараз перший пріоритет", - додав він.

Також сторони обговорили перебіг спілкування з американською стороною та можливі зустрічі.

Теги: #дік_схооф #телефонна_розмова #зеленський

