19:04 13.01.2026

В окупованому Маріуполі підлітку інкримінують "держзраду" - омбудсмен

Російська окупаційна адміністрація в Маріуполі інкримінує "державну зраду" підлітку, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"У медіа зʼявилася інформація про затримання жителя Маріуполя за, нібито, "держзраду". Хлопця 2008 року народження звинувачують за комунікацію з державними органами України", – написав Лубінець в Телеграм-каналі.

Він нагадав, що Росія систематично на ТОТ порушує права людини, зокрема права дітей.

"Ми пам'ятаємо трагічну ситуацію двох юнаків з Бердянська: Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова. Вони отримали звинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито готуванні диверсії на залізниці. Їм інкримінували "порушення" статті російського законодавства, а згодом окупанти їх підступно вбили. Кожен такий випадок – це чергове свідчення системної політики РФ з придушення та залякування цивільного населення на окупованих територіях. І зокрема, їхня "репресивна машина" діє щодо дітей", – наголосив осбудсман.

Він зазначив, що переслідування неповнолітніх, звинувачення без доказів та застосування репресій є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

"Росія має нести повну відповідальність за порушення прав цивільних осіб, у тому числі дітей, на тимчасово окупованих територіях України. Я скерував інформацію до Генерального прокурора України та СБУ. Країна-агресор має понести відповідальність за скоєне!", – закликав Лубінець.

 

Теги: #права_людини #порушення #рф

