Інтерфакс-Україна
Медицина
08:48 18.11.2025

МЗУ розробляє порядок відхилення пропозицій від системних порушників контрактів

ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ) розробляє порядок відхилення пропозицій від постачальників, які системно порушують раніше укладені контракти, повідомляє МЗУ з посиланням на генерального директора Олега Кльоца.

"У багатьох країнах ситуація, коли постачальник регулярно порушує контракт, є майже неможливою. Там працюють механізми диверсифікації й репутація має вагу. Ми не сидимо, склавши руки: вже напрацьовано порядок відхилення тендерних пропозицій постачальників, які систематично порушують свої зобов’язання за договорами, аби не допускати їх до участі в тендері", - сказав він.

Він наголосив, що "за невиконанням того чи іншого пункту стоїть конкретний пацієнт, для якого затримка ліків може бути критичною для життя"

Кльоц зазначив, що в багатьох країнах "закупівельник не залежить від одного постачальника, навіть якщо є постачальник, який продає товар дешевше, у нього закуповують тільки 70% обсягів, решту – в інших".

"Ми ж керуємося вітчизняним законом про публічні закупівлі, який зобов’язує купувати у того, хто має найнижчу цінову пропозицію, якщо вона відповідає технічним вимогам", - пояснив він.

Як повідомлялося в серпні БФ "Пацієнти України" заявив, що фармдистриб’ютор ТОВ "Дойч-Фарм" (Київ) зірвав поставки закуплених в 2024 році 12 життєво необхідних для важкохворих пацієнтів препаратів, у тому числі для лікування онкології, аутизму, легеневої артеріальної гіпертензії. Зокрема, препарат для лікування онкології "оксаліплатин" мали поставити в Україну на склад ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ) до 3 лютого 2025 року, згідно з договором закупівлі. Втім "Дойч-Фарм" прострочив реєстрацію препарату на 87 днів.

Водночас, за інформацією пацієнтів, "Дойч-Фарм" за останній рік виграла 1331 лот на регіональні закупівлі ліків на суму майже 669 млн грн.

За інформацією МЗУ, на "Дойч-Фарм" було нараховано штрафи за кожен день протермінування та за прострочення строку надання реєстраційного посвідчення. Станом на 25 липня 2025 року сума накладених штрафу та пені за порушення терміну постачання сягає 6,34 млн грн, ще 5,24 млн грн – претензія за несвоєчасну реєстрацію препарату.

