14:52 07.11.2025

Комісія ООН підтвердила висновки своїх розслідувань за результатами поїздки в Україну

Члени Незалежної міжнародної комісії Організації Об'єднаних Націй (ООН) з розслідування щодо порушень в Україні  за результатами візиту 2-6 листопада дійшли висновку, що атаки безпілотників ближнього радіусу дії на численні українські населені пункти вздовж правого берега Дніпра становлять злочини проти людяності у вигляді вбивств і насильницького переміщення населення.

Як повідомляється в пресрелізі комісії, виданому за результатами поїздки, крім того, депортації та переміщення цивільних осіб з окупованих районів Запорізької області також кваліфіковані як воєнні злочини.

"Невибіркові та непропорційні атаки із застосуванням зброї вибухової дії, здійснені російськими збройними силами, призвели до масштабних руйнувань і численних жертв серед цивільного населення. Ці атаки були спрямовані на об’єкти цивільної інфраструктури, які користуються особливим захистом, зокрема на медичні заклади. Російські збройні сили часто не вживали необхідних запобіжних заходів, аби уникнути шкоди цивільним особам. Комісія також встановила, що російська влада використовувала безпілотники малої дальності для нападів, що сприяло поширенню терору серед цивільного населення", - йдеться в пресрелізі.

Комісія також констатувала, що російські збройні сили та органи влади скоїли низку воєнних злочинів проти цивільного населення, об’єктів цивільної інфраструктури та військовослужбовців українських збройних сил. "До них належать: переміщення й депортація дітей та дорослих мирних жителів; атаки на цивільне населення й інфраструктуру; умисні вбивства цивільних осіб; вбивства й завдання каліцтв військовополоненим або особам, що вибули зі строю; катування, зґвалтування та інші форми сексуального насильства, зокрема його використання як форми катувань; надмірні випадкові смерті та поранення, а також шкода, завдана нападам на енергетичну інфраструктуру України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Комісія дійшла висновку, що російська влада вчинила злочини проти людяності у формі катувань, насильницьких зникнень, вбивств і насильницького переміщення населення. Ці злочини вчинялися в межах масштабних і систематичних нападів на цивільне населення відповідно до державної політики. "Унаслідок цих порушень і злочинів загинули тисячі людей, багато хто зазнав поранень, каліцтв, утратив близьких, житло, майно та засоби до існування. Конфлікт зруйнував життєві плани, розлучив родини та знищив культурні цінності. Біль і травма, спричинені війною такого масштабу, залишать глибокі сліди на покоління вперед", - констатується в пресрелізі.

Як незалежний і неупереджений орган, Комісія також розслідувала порушення, скоєні українською владою. "Встановлено відповідальність української влади за окремі порушення прав людини та гуманітарного права, зокрема за невибіркові напади. В окремих випадках зафіксовано довільні арешти й затримання, катування, жорстоке поводження та насильницькі зникнення осіб, обвинувачених у колабораціонізмі. Комісія також розглянула інші ймовірні порушення, скоєні українською владою, однак не змогла завершити відповідні розслідування через відсутність доступу до територій, ризики для безпеки свідків та відсутність відповідей від російської сторони", - йдеться в документі.

Візит відбувся невдовзі після представлення доповіді комісії Генеральній асамблеї ООН 27 жовтня 2025 року, у якій встановлено, що російська влада здійснювала примусові виселення, депортації та переміщення українських цивільних осіб у межах систематичних і скоординованих дій.

Голова комісії Ерік Мьосе, а також її члени Пабло де Грейф та Врінда Ґровер під час візиту до України провели зустрічі з представниками Міністерства закордонних справ і Генеральної прокуратури, Уповноваженим Верховної Ради, а також із дипломатичним корпусом і організаціями громадянського суспільства. Комісари також поспілкувалися з жертвами катувань.

Від створення у 2022 році Комісія відвідала Україну 26 разів, а також здійснила робочі поїздки до Грузії, Естонії, Нідерландів і Польщі. Повідомляється, що Комісія не мала можливості відвідати Україну понад рік, тому візит надав змогу підбити підсумки виконаної роботи з моменту набуття чинності першого мандата.

Повідомляється, що зібрані докази, включно з ідентифікацією фізичних і юридичних осіб, будуть використані в поточних і майбутніх судових процесах.

"Комісія послідовно просуває широке розуміння поняття відповідальності, яке охоплює не лише кримінальне переслідування, а й реалізацію прав жертв. Особливу увагу приділено реабілітації, захисту психічного здоров’я та психосоціальній підтримці", - наголошується в пресрелізі.

