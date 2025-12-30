Посол США при НАТО: розвідувальні служби США і союзників скажуть чи відбулася ця атака насправді - ЗМІ

Посол США при НАТО Метью Вітакер прокоментував звинувачення Кремля щодо начебто атаки українських дронів на одну з резиденцій Путіна. Свою думку він висловив в інтерв'ю Fox Business у вівторок.

"Я знаю про повідомлення з російського боку про цю начебто атаку на один із президентських палаців дроном чи дронами. Незрозуміло, чи це сталося насправді. Знаєте, Україна зазнає прильотів ракет й дронів кожної ночі в своїй столиці і знаєте, все що вони можуть - це давати відсіч. І мені здається це дещо необачно, будучи так близько до мирної угоди, а Україна справді хоче досягти мирної угоди, робити щось, що виглядає нерозсудливим чи некорисним. Ми збираємося отримати дані глибокої розвідки і найважливіше – що розвідка Сполучених Штатів і розвідувальні служби союзників скажуть. Чи відбулася ця атака насправді?", - сказав Вітакер в інтерв'ю Fox Business.

