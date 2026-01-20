02:45 20.01.2026
Чергові атаки на Київ свідчать про небажання Путіна до миру - Моббс
Чергові атаки на Київ свідчать про небажання Володимира Путіна досягти миру, а війна продовжує загострюватися, заявила президентка фундації The Romulus T. Weatherman Foundation Меган Моббс.
"Київ знову під атакою. Путін не хоче миру, а ми проявили мало сили. Війна загострюється, і страждає все більше невинних людей", - написала вона у соцмережі Х.
Меган Моббс – донька спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога.
Як повідомлялося, РФ у ніч на 20 січня завдала балістичних ударів по Україні.
Джерело: https://x.com/mobbs_mentality/status/2013410202230403168