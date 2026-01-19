Інтерфакс-Україна
20:46 19.01.2026

Зеленський погодив призначення П.Єлізарова заступником командувача ПС ЗСУ

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення Павла Єлізарова на посаду заступника командувача Повітряних сил ЗСУ.

"Я погодив призначення нового заступника командувача Повітряних сил – Павло Єлізаров. В армії його знають – Лазар, спецпідрозділ, який працює, працює ефективно", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Він додав, що разом із міністром оборони України Михайлом Федоровим і військовим командуванням має бути розроблена нова організація для всього компонента захисту неба.

 

