20:38 19.01.2026

Свириденко доручила Міносвіти забезпечити контроль за збереженням зарплати педпрацівникам на період вимушених канікул

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко доручила Міністерству освіти і науки забезпечити контроль за дотриманням безумовного збереження заробітної плати педагогічним працівникам на період вимушених канікул.

"Безпека дітей — пріоритет. Через ситуацію в енергетиці частина закладів освіти працює дистанційно або тимчасово призупинила навчання. У Києві всі школи, крім дитячих садків, перебувають на канікулах до 1 лютого. Доручила МОН забезпечити контроль за дотриманням безумовного збереження заробітної плати педагогічним працівникам на період вимушених канікул", - написала вона в телеграм-каналі.

В свою чергу, міністр освіти і науки Оксен Лісовий наголосив, що наразі освіта працює з урахуванням безпеки. 

"Діти не відвідують школи там, де це небезпечно, і водночас навчання триває там, де умови це дозволяють. Саме тому в усіх регіонах країни застосовуються різні формати навчання", - написав Лісовий в телеграм-каналі по результатам наради з премʼєркою Свириденко.

За його словами, станом на сьогодні приблизно 40% шкіл продовжують працювати очно — у громадах, де безпекова та енергетична ситуація це дозволяє, а в інших регіонах навчання тимчасово організоване дистанційно або у форматі канікул.

"Це зважений і гнучкий підхід, який дає змогу зберігати і безпеку дітей, і стабільність освітнього процесу", - додав він.

Він також розповів, що заклади освіти у всіх регіонах країни стали місцями підтримки для людей, і на їхній базі розгорнуто понад 2 тис. пунктів підтримки, де можна зігрітися, випити чай, зарядити телефони та інші пристрої.

"До цієї роботи долучилися й заклади вищої освіти — сьогодні в університетах і коледжах функціонує понад 130 таких пунктів, які щодня приймають людей", - зазначив міністр.

Щодо Києва, Лісовий констатував, що там комунальні школи тимчасово перебувають на канікулах.

"Водночас для дітей, яких батьки не можуть залишити вдома, організовано чергові групи — класи, обладнані резервними джерелами живлення. Тут діти можуть провести день у теплі, зі світлом і під наглядом педагогів. Ми постійно відстежуємо ситуацію та координуємо рішення на державному рівні", - написав міністр.

В свою чергу, премʼєр розповіла, що уже зараз в Києві відкрито 284 такі класи, де є світло і можливість безпечно провести день.

Як повідомлялося, через наслідки надзвичайної ситуації уряд ухвалив рішення щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти залежно від безпекової ситуації в регіоні.  ОВА та іншим зацікавленим центральним органам виконавчої влади з урахуванням рішень відповідних комісій з ТЕБ та НС потрібно невідкладно вжити заходів щодо: переходу на дистанційну форму навчання або продовження/запровадження зимових канікул до 1 лютого 2026 року. КМДА — запровадити продовження або встановлення зимових канікул до 1 лютого 2026 року. У Києві заклади дошкільної освіти ухвалюють рішення про продовження роботи з урахуванням ситуації на місці.

Голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак вважає, що продовження зимових канікул до 1 лютого точно призведе до освітніх втрат, але система освіти має пройти цю зиму.

Освітній омбудсмен України Надія Лещик заявляє, що відпрацювання занять подовжених зимових канікул можна здійснити за рахунок скасування весняних канікул або продовження навчання у червні 2026 року. Також вона закликає керівників закладів освіти перевести вчителів на дистанційну форму під час канікул.

 

 

