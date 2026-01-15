Профільним відомствам доручено спростити підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних установок - Свириденко

Профільні відомства отримали доручення максимально спростити підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих установок для нарощення розподіленої генерації, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Міненерго, Мінрозвитку та Держенергонагляд отримали доручення максимально спростити підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих установок для нарощення розподіленої генерації", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у четвер.

За її словами, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) рекомендовано скоротити строки та спростити вимоги до проєктної документації, технічних умов і процедур приєднання, і про результати Комісія доповість уряду протягом тижня.

"Мінрозвитку, Міненерго, МВС, ДСНС та військові адміністрації протягом доби аналізують потребу в генераторах та іншому резервному обладнанні в розрізі регіонів", - написала премʼєр.

Вона наголосила, що обладнання має бути оперативно перерозподілене туди, де воно потрібне найбільше — для забезпечення роботи обʼєктів життєзабезпечення.

