Уряд опрацьовує можливість віднести будинки з електроопаленням до критичної інфраструктури - Свириденко

Кабінет міністрів України опрацьовує можливість віднести житлові будинки з електроопаленням до обʼєктів критичної інфраструктури, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Уряд опрацьовує можливість віднести житлові будинки з електроопаленням до обʼєктів критичної інфраструктури — щоб забезпечити постійний обігрів", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у четвер.

Вона зазначила, що у Києві та Київській області впродовж доби буде проаналізовано: стан тепло-, електро-, газо- та водопостачання житлових будинків; окремо — будинки з електроопаленням, де наразі відсутнє електропостачання.

"Для мешканців будинків у найскладнішій ситуації передбачені резервні джерела живлення, підвезення води та інша підтримка", - наголосила премʼєр.