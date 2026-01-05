Інтерфакс-Україна
Події
06:14 05.01.2026

Прем'єр Британії запевнив, що у 2026 році залишатиметься на посаді

2 хв читати

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заперечив припущення щодо можливих викликів його лідерству та заявив, що у 2026 році він залишатиметься на посаді очільника уряду країни.

"Я був обраний у 2024 році з п'ятирічним мандатом на зміну країни, і саме це я маю намір робити", – сказав він у інтерв’ю BBC.

Ці коментарі пролунали після 2025 року, під час якого Стармер боровся зі сповільненням економічного зростання, низькими рейтингами в опитуваннях і спекуляціями про те, що він може зіштовхнутися із викликом лідерству.

Стармер наголосив, що майбутні регіональні та місцеві вибори в Шотландії, Вельсі та Англії в травні не є "референдумом" щодо його уряду, і що він має намір продовжити виконувати свої обов'язки, аби здійснити зміни в країні, для яких був обраний у 2024 році.

Стармер підкреслив, що буде оцінений за свої досягнення, коли наступного разу відбудуться вибори.

Крім того, прем'єр пообіцяв, що в 2026 році люди відчують "позитивні зміни" у своєму житті.

Він також зазначив, що уряд не припинить боротьбу за поліпшення життя британських сімей, зокрема знижуючи витрати на життя.

Стармер наголосив, що не має наміру повертати країну до "хаосу" попередніх урядів. Він також зазначив, що жоден інший уряд не хоче повторення ситуації, коли постійні зміни в керівництві призвели до політичної нестабільності.

"За попереднього уряду ми бачили постійні зміни керівництва, команд, що спричинило повний хаос, і це одна з причин, чому торі були так ефективно вигнані на останніх виборах. Ніхто не хоче повертатися до цього. Це не відповідає нашим національним інтересам", – зауважив він.

Джерело: https://www.bbc.com/news/articles/clygv1ngynjo

Теги: #британія #премєр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:07 04.01.2026
Ми прагнемо безпечного та мирного передання влади легітимному уряду Венесуели – Стармер

Ми прагнемо безпечного та мирного передання влади легітимному уряду Венесуели – Стармер

05:54 01.01.2026
Франція та Великобританія готові надати до 15 тисяч військових для гарантій безпеки в Україні – ЗМІ

Франція та Великобританія готові надати до 15 тисяч військових для гарантій безпеки в Україні – ЗМІ

06:52 29.12.2025
Британія та Німеччина підписали контракт на постачання сучасної артилерії на $70 млн

Британія та Німеччина підписали контракт на постачання сучасної артилерії на $70 млн

19:36 26.12.2025
Уряд переспрямував 69,8 млн грн на ремонт лікарні та двох багатоповерхівок в Харкові – прем'єр

Уряд переспрямував 69,8 млн грн на ремонт лікарні та двох багатоповерхівок в Харкові – прем'єр

22:05 21.12.2025
Стармер обговорив з Трампом можливості досягнення миру в Україні – ЗМІ

Стармер обговорив з Трампом можливості досягнення миру в Україні – ЗМІ

07:44 21.12.2025
Британія скоротила фінансування програм протидії РФ на Західних Балканах на 40% — ЗМІ

Британія скоротила фінансування програм протидії РФ на Західних Балканах на 40% — ЗМІ

00:34 17.12.2025
Стармер розпорядився провести термінову перевірку іноземного втручання у британську політику- ЗМІ

Стармер розпорядився провести термінову перевірку іноземного втручання у британську політику- ЗМІ

08:50 16.12.2025
США призупинили реалізацію технологічної угоди з Великою Британією

США призупинили реалізацію технологічної угоди з Великою Британією

08:16 16.12.2025
Стармер зазначив, що Коаліція охочих підготувала плани з посилення обороноздатності України — ЗМІ

Стармер зазначив, що Коаліція охочих підготувала плани з посилення обороноздатності України — ЗМІ

06:37 16.12.2025
Головний маршал авіації Британії закликав посилити підготовку до можливої загрози з боку РФ — ЗМІ

Головний маршал авіації Британії закликав посилити підготовку до можливої загрози з боку РФ — ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував європейські зустрічі для посилення захисту України та наближення завершення війни

Росіяни почали встановлювати ПЗРК на борту "шахедів" – "Флеш"

Зеленський призначив Вавринюка тимчасово виконуючим обов'язки голови ДПСУ

Вибух позашляховика у Києві кваліфіковано як теракт, постраждав військовий – прокуратура

Дейнеко після керівництва Держприкордонслужбою стане радником глави МВС та очолить бойовий підрозділ ДПСУ

ОСТАННЄ

РФ здійснила масовану атаку Київщини, є жертва та пошкодження, знеструмлено м. Славутич - ОВА

Папа Лев XIV закликав до миру і молитви за Венесуелу

Данія заявила, що США не мають права анексувати Гренландію

Унаслідок ворожої атаки постраждала жінка в одному з районів Києва

Санчес висловлює стурбованість щодо операції США у Венесуелі

Трамп знову заявив про інтерес США до Гренландії

На Гуляйпільському напрямку знову найбільше ворожих атак - Генштаб

Каллас: ЄС підтримує мирний перехід до демократії у Венесуелі

Рубіо: США не ведуть війну проти Венесуели

США використовували всі законні можливості для мирного вирішення питання щодо Мадуро – директор ФБР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА