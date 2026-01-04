Інтерфакс-Україна
Події
00:07 04.01.2026

Ми прагнемо безпечного та мирного передання влади легітимному уряду Венесуели – Стармер

1 хв читати

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що збирається обговорити ситуацію в Венесуелі з американськими партнерами. Про це він написав на платформі X у суботу.

"Велика Британія вже давно підтримує передачу влади у Венесуелі. Ми вважали Мадуро нелегітимним президентом і не сумуємо з приводу кінця його режиму. Сьогодні вранці я ще раз підтвердив свою підтримку міжнародного права. У найближчі дні уряд Великої Британії обговорить розвиток ситуації з американськими колегами, оскільки ми прагнемо безпечної та мирної передачі влади легітимному уряду, який відображатиме волю венесуельського народу", написав Стармер на X.

Джерело: https://x.com/Keir_Starmer/status/2007540837224255602?s=20

Теги: #венесуела #реакція #британія #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:47 03.01.2026
Рада Безпеки ООН з приводу дій США у Венесуелі має зібратися в понеділок - ЗМІ.

Рада Безпеки ООН з приводу дій США у Венесуелі має зібратися в понеділок - ЗМІ.

21:31 03.01.2026
Перехідний період має бути мирним, демократичним і з пошаною до волі венесуельського народу - Макрон

Перехідний період має бути мирним, демократичним і з пошаною до волі венесуельського народу - Макрон

20:06 03.01.2026
Зеленський анонсував у Парижі зустрічі з командою Трампа

Зеленський анонсував у Парижі зустрічі з командою Трампа

20:05 03.01.2026
Зеленський про Венесуелу: Якщо можна так з диктаторами, то США знають, що їм робити далі

Зеленський про Венесуелу: Якщо можна так з диктаторами, то США знають, що їм робити далі

19:19 03.01.2026
Трамп: Ембарго на нафту Венесуели залишається чинним

Трамп: Ембарго на нафту Венесуели залишається чинним

19:09 03.01.2026
Трамп заявив про намір США керувати Венесуелою доти, доки там не відбудеться передача влади

Трамп заявив про намір США керувати Венесуелою доти, доки там не відбудеться передача влади

16:27 03.01.2026
Ротація керівництва Міноборони наразі недоцільна і Малюк на своєму місці, вважає нардеп Костенко

Ротація керівництва Міноборони наразі недоцільна і Малюк на своєму місці, вважає нардеп Костенко

13:45 03.01.2026
Каллас про події у Венесуелі: Ми закликаємо до стриманості

Каллас про події у Венесуелі: Ми закликаємо до стриманості

13:33 03.01.2026
"Мадяр" Бровді: Рішення заміни голови СБУ - це ризик, командир Малюк на своєму місці

"Мадяр" Бровді: Рішення заміни голови СБУ - це ризик, командир Малюк на своєму місці

11:38 03.01.2026
Трамп: США успішно провели великомасштабну операцію проти Венесуели та її лідера Мадуро

Трамп: США успішно провели великомасштабну операцію проти Венесуели та її лідера Мадуро

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував у Парижі зустрічі з командою Трампа

Зеленський: На сьогодні заміна Сирського не передбачається

Трамп: Я не в захваті від Путіна, він вбиває забагато людей

Зеленський: Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента

Зеленський: Рішення щодо нових очільників адміністрацій 5 областей будуть завтра

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 191 ворожу атаку - Генштаб

УЧХ допомагає постраждалим від ракетного удару РФ у Золотоноші

Під завалами у Харкові знайдено фрагменти тіла ще однієї людини, кількість жертв атаки 2 січня зросла до трьох - мер

Віце-президент Венесуели заявила що єдиним президентом країни залишається Мадуро – ЗМІ

Пункт допомоги УЧХ другу добу працює у Харкові після ракетної атаки РФ

Умєров: Триває робота над деталями мирного плану

Рада готова бути майданчиком для парламентського виміру мирного процесу - Стефанчук

Зеленський: На сьогодні заміна Сирського не передбачається

Зеленський анонсував перезавантаження всієї правоохоронної системи

Буданов назвав консультації із радниками з питань нацбезпеки продуктивними: Будуть конкретні результати

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА