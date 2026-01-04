Ми прагнемо безпечного та мирного передання влади легітимному уряду Венесуели – Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що збирається обговорити ситуацію в Венесуелі з американськими партнерами. Про це він написав на платформі X у суботу.

"Велика Британія вже давно підтримує передачу влади у Венесуелі. Ми вважали Мадуро нелегітимним президентом і не сумуємо з приводу кінця його режиму. Сьогодні вранці я ще раз підтвердив свою підтримку міжнародного права. У найближчі дні уряд Великої Британії обговорить розвиток ситуації з американськими колегами, оскільки ми прагнемо безпечної та мирної передачі влади легітимному уряду, який відображатиме волю венесуельського народу", написав Стармер на X.

Джерело: https://x.com/Keir_Starmer/status/2007540837224255602?s=20