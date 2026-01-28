Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до чотирьох, в місті частково відсутнє електропостачання - ОВА

Кількість поранених у Запоріжжі внаслідок ранкової ворожої атаки зросла до чотирьох, в деяких житлових будинках міста відсутнє електропостачання, повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вже четверо поранених…Таким чином медики надали необхідну допомогу 38-річному чоловікові та жінкам 88, 65 та 55 років", - йдеться в повідомленні Федорова.

Окрім того, очільник Запорізької ОВА зазначив також, що щонайменше 12 житлових будинків пошкоджені, у деяких частково відсутнє електропостачання.

Джерела: https://t.me/ivan_fedorov_zp/32762

https://t.me/ivan_fedorov_zp/32755