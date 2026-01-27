Інтерфакс-Україна
10:32 27.01.2026

Дві людини загинули, троє поранено на Донеччині через ворожі обстріли - ОВА

Фото: Донецька ОВА

Всього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини: 2 людини загинули, 3 – поранено; з лінії фронту евакуйовано 62 людини, у тому числі 23 дитини, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено автомобіль, у Райгородку 1 будинок зруйновано і 5 пошкоджено. У Слов’янську 2 людини загинули і 1 поранена, зруйновано приватний будинок. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку і крамницю. В Олександрівській громаді пошкоджено склад. У Дружківці поранено людину, пошкоджено інфраструктуру; в Олексієво-Дружківці поранено людину", - написав Філашкін у телеграм-каналі ранком у вівторок.

У Покровському районі, у Добропіллі пошкоджено промисловий об’єкт. У Заповідному Шахівської громади пошкоджено 5 будинків, у Золотому Колодязі — 3, у Грузькому — 2, у Кучеревому Яру — 1.

У Бахмутському районі, у Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.

