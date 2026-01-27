УПЦ (МП) готує позов до суду щодо виселення сестер Батуринського Свято-Миколаївського Крупицького жіночого монастиря

Фото: Telegram

Українська православна церква (Московського патріархату) готує позов до суду щодо виселення сестер Батуринського Свято-Миколаївського Крупицького жіночого монастиря УПЦ (МП), повідомив адвокат УПЦ (МП) Микита Чекман.

"Сьогодні очільниця Національного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця" за участю працівників поліції протиправно, без будь-якого рішення суду, здійснила фактичне виселення на вулицю сестер Батуринського Крупицького Свято-Миколаївського жіночого монастиря", - написав Чекман в телеграм-каналі.

Він розповів, що між монастирем та заповідником було укладено договір користування приміщеннями, строк дії якого визначений до 27 січня 2026 року, однак, на його думку, на період дії воєнного стану, відповідно до постанови уряду, користувач (орендар) має право на автоматичне продовження дії договору.

"Наша команда готує відповідні заяви до правоохоронних органів, а також позови до судудля захисту прав сестер обителі", - заявив адвокат.

Як повідомлялося, раніше агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що договір з Українською православною церквою (Московського патріархату) про безоплатне користування комплексом пам’яток архітектури Батуринського Миколо-Крупицького монастиря в Чернігівській області закінчується 26 січня 2026 року. Зокрема, до комплексу входять: дзвіниці, Спасо-Преображенська тепла церква, келії з трапезною (Чернігівська обл., с. Вербівка, вул. Шевченка, 33-А), які перебуває на балансі Національного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця".