Соцмережа X подала антимонопольний позов проти 18 музичних видавців та їхньої профільної асоціації

Соціальна мережа X (колишній Twitter), що належить мільярдеру Ілону Маску, подала до суду антимонопольний позов проти приблизно 18 музичних видавців і Національної асоціації музичних видавців США (NMPA). Позов був поданий 9 січня в межах тривалого спору щодо ліцензування музичного контенту на платформ, повідомляє Variety.

У документі X стверджує, що відповідачі начебто координували свої дії та використовували "спільну ринкову владу" для примусу соціальної мережі до купівлі галузевих ліцензій за завищеними умовами, що, на думку позивача, обмежує конкуренцію між окремими музичними видавцями. За відсутності цих ліцензій платформа не має права легально розміщувати тисячі музичних творів, що призводить до численних видалень контенту та скарг на порушення авторських прав.

X вимагає судового рішення, що дозволило б вести переговори про окремі ліцензійні угоди з музичними видавцями, а також компенсації збитків, розмір яких у позові не зазначено. Серед компаній-відповідачів — три найбільші міжнародні музичні видавці: Sony Music Publishing, Universal Music та Warner Chappell Music.

Судовий позов став новим етапом довготривалого конфлікту між X та музичною індустрією: музичні видавці раніше подавали власний позов проти X щодо порушень авторських прав, а в листопаді 2025 року сторони майже дійшли згоди про угоду, яка врешті не була укладена.

Представники NMPA раніше заявляли, що X є однією з небагатьох великих платформ, які не уклали ліцензійні угоди на розміщення музики, тоді як видавці прагнуть гарантувати законне використання їхнього контенту в цифровому середовищі.