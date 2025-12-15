Мовний омбудсмен щодо блокування російської музики: санкційний механізм РНБО є цивілізованим шляхом взаємодії зі стримінгами

Фото: https://mova-ombudsman.gov.ua/

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що блокування російської музики на стримінгових платформах через рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) є необхідним кроком для захисту культурного та інформаційного простору України.

"Російська музика, так само як кіно чи серіали, є частиною гібридної війни, елементом "м’якої сили", що працює проти національної безпеки. Саме тому санкційний механізм РНБО є правовим, цивілізованим і зрозумілим шляхом взаємодії з міжнародними стримінговими платформами. Він відповідає і українському законодавству, і міжнародним зобов’язанням України", - цитує Івановську прес-служба.

За її словами, держава зобов’язана реагувати на запит суспільства та проактивно захищати український культурний простір.

"Паралельно з обмежувальними заходами потрібно системно підтримувати українськомовний музичний продукт, створювати умови для його розвитку й просування", - зауважила вона.

Як повідомлялося, 19 лютого петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом заблокувати пісні російською мовою на стримінгових платформах в Україні набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відповідь на петицію зазначив, що в міжнародному праві, українському законодавстві та у правилах мовлення іноземних платформ відсутні правові підстави для заборони або обмеження музичного продукту за мовною ознакою.

1 травня голова підкомітету з питань музичної індустрії комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики (фракція "Слуга народу"), президент Всеукраїнської асоціації музичних подій "UAME" Олександр Санченко заявив, що вважає за необхідне реалізовувати проєкти, спрямовані на викорінення російської музики на стримінгових платформах. 7 травня в UAME заявили, що ініціюють розширення списку підсанкційних осіб у сфері культури.

В червні громадська організація "Українська агенція з авторських та суміжних прав" (УААСП) і українські митці закликають органи влади розпочати діалог з офісами популярних стримінгових платформ для блокування можливість завантаження та стримінгу російських пісень на території України.

13 грудня Санченко розповів про напрацювання механізму блокування російських виконавців на музичних стримінгах в Україні. Зокрема, за його словами, це блокування буде здійснюватися через механізм рішення РНБО і звернення до стримінгових платформ. Наразі готується рішення по перших 120 російських артистах.