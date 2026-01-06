"Казино.Юа" та "Фавбет" отримали штрафи на 1,6 млн грн кожен – регулятор

Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу України (PlayCity) оштрафувало ТОВ "Казино.Юа" та ТОВ "Букмекерська Компанія "Фавбет" на 1,6 млн грн кожне за надання недостовірної інформації та несвоєчасні відповіді на офіційні запити регулятора.

"PlayCity оштрафувало двох організаторів азартних ігор за порушення вимог законодавства щодо взаємодії з регулятором", – повідомило Держагентство у Телеграм у вівторок.

Наприкінці грудня PlayCity оштрафувало на 0,4 млн грн ТОВ "Слотс Ю.Ей" за несвоєчасне надання відповіді на запит Держагентства, а також ТОВ "Букмекерська Компанія "Фавбет" на 1,2 млн грн за ненадання інформації регулятору.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня минулого року у компанії "Фавбет" були заблоковані рахунки за зверненням правоохоронних органів. Керівник PlayCity Геннадій Новіков в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" у середині грудня зазначав, що орган, який ініціював блокування рахунків, має завершити розслідування та підтвердити обставини, які він вважає порушенням закону.

"Якщо це якось стосується нашої регуляції, орган має надати нам інформацію, щоб ми могли проаналізувати питання ліцензії. Якщо порушення не підтверджуються або не стосуються регуляторних вимог, важливо, щоб будь-які обмеження були пропорційними і не створювали додаткових ризиків для гравців та бюджету", – сказав він.