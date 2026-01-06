Інтерфакс-Україна
Події
19:05 06.01.2026

"Казино.Юа" та "Фавбет" отримали штрафи на 1,6 млн грн кожен – регулятор

1 хв читати

Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу України (PlayCity) оштрафувало ТОВ "Казино.Юа" та ТОВ "Букмекерська Компанія "Фавбет" на 1,6 млн грн кожне за надання недостовірної інформації та несвоєчасні відповіді на офіційні запити регулятора.

"PlayCity оштрафувало двох організаторів азартних ігор за порушення вимог законодавства щодо взаємодії з регулятором", – повідомило Держагентство у Телеграм у вівторок.

Наприкінці грудня PlayCity оштрафувало на 0,4 млн грн ТОВ "Слотс Ю.Ей" за несвоєчасне надання відповіді на запит Держагентства, а також ТОВ "Букмекерська Компанія "Фавбет" на 1,2 млн грн за ненадання інформації регулятору.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня минулого року у компанії "Фавбет" були заблоковані рахунки за зверненням правоохоронних органів. Керівник PlayCity Геннадій Новіков в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" у середині грудня зазначав, що орган, який ініціював блокування рахунків, має завершити розслідування та підтвердити обставини, які він вважає порушенням закону.

"Якщо це якось стосується нашої регуляції, орган має надати нам інформацію, щоб ми могли проаналізувати питання ліцензії. Якщо порушення не підтверджуються або не стосуються регуляторних вимог, важливо, щоб будь-які обмеження були пропорційними і не створювали додаткових ризиків для гравців та бюджету", – сказав він.

 

 

Теги: #штрафи #гемблінг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:42 05.01.2026
Мовний омбудсмен: Є видавництво, яке понад 5 раз уже сплачувало штрафи, але продовжує друкувати кросворди російською

Мовний омбудсмен: Є видавництво, яке понад 5 раз уже сплачувало штрафи, але продовжує друкувати кросворди російською

14:47 18.12.2025
Мовний омбудсмен просить Кабмін ініціювати підвищення штрафів за порушення мовного законодавства

Мовний омбудсмен просить Кабмін ініціювати підвищення штрафів за порушення мовного законодавства

12:31 13.12.2025
Голова підкомітету з музіндустрії Санченко: Штраф за російські пісні в закладах має бути більше 50 тис. грн

Голова підкомітету з музіндустрії Санченко: Штраф за російські пісні в закладах має бути більше 50 тис. грн

12:38 09.12.2025
Штрафи за незаконну рубку ялинок перед новорічними святами підвищено втричі – "Ліси України "

Штрафи за незаконну рубку ялинок перед новорічними святами підвищено втричі – "Ліси України "

11:15 07.11.2025
НБУ оштрафував банки: Альянс – 83,5 млн грн, МТБ – 78,2 млн грн, Універсал –27,3 млн грн, Укрсиб – 11,5 млн грн

НБУ оштрафував банки: Альянс – 83,5 млн грн, МТБ – 78,2 млн грн, Універсал –27,3 млн грн, Укрсиб – 11,5 млн грн

16:12 25.09.2025
Видавництва, які невчасно доставили підручники до шкіл, заплатять мільйонні штрафи - Міносвіти

Видавництва, які невчасно доставили підручники до шкіл, заплатять мільйонні штрафи - Міносвіти

16:36 16.09.2025
МВС: інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР – це фейк, жодних змін не відбулося

МВС: інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР – це фейк, жодних змін не відбулося

09:55 25.08.2025
Мовний омбудсмен: Сьогодні я не бачу потреби в підвищенні мовних штрафів

Мовний омбудсмен: Сьогодні я не бачу потреби в підвищенні мовних штрафів

21:53 08.08.2025
НБУ оштрафував "Лінеура Україна" на 9,6 млн грн та попередив "Укрпошту" через неналежний фінмоніторинг

НБУ оштрафував "Лінеура Україна" на 9,6 млн грн та попередив "Укрпошту" через неналежний фінмоніторинг

15:22 02.08.2025
Міноборони запускає бета-тестування нового типу штрафів онлайн у застосунку Резерв+

Міноборони запускає бета-тестування нового типу штрафів онлайн у застосунку Резерв+

ВАЖЛИВЕ

В грудні СБС знищили стільки росіян, скільки РФ призвала за місяць – Сирський

Кабмін вніс подання президенту про призначення голів Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Чернівецької ОВА - Свириденко

Генштаб підтвердив ураження ракетно-артилерійського арсеналу у Костромській області та нафтобази в Липецькій

СБУ вразила ракетно-артилерійський арсенал у Костромській області та нафтобазу в Липецькій - джерело

Зеленський прибув до Парижа - Никифоров

ОСТАННЄ

Один цивільний загинув через атаку КАБом у Запорізькому районі – ОВА

Семенюк приступив до керівництва НКЦПФР

У Brave1 Market додали дашборди для виробників із даними про бойову ефективність їхніх виробів

Окупанти завдали ракетного удару по Криворіжжю, на Синельниківщині дроном поранено двох людей – ОВА

В грудні СБС знищили стільки росіян, скільки РФ призвала за місяць – Сирський

ССО заявили про ураження логістичного центру та складу боєприпасів окупантів на ТОТ Донеччини

Кабмін вніс подання президенту про призначення голів Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Чернівецької ОВА - Свириденко

Прикордонники не впустили до України італійця, який вихваляв Путіна

Генштаб підтвердив ураження ракетно-артилерійського арсеналу у Костромській області та нафтобази в Липецькій

УІК: 113 тис. нових книжок поповнять фонди публічних бібліотек за результатами конкурсу Інституту у 2025р

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА