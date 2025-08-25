Мовний омбудсмен: Сьогодні я не бачу потреби в підвищенні мовних штрафів

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що на сьогодні не варто посилювати санкції і підвищувати штрафи за порушення мовного законодавства.

"На сьогодні ми, керуючись Кодексом України про адміністративні правопорушення, розглядаємо справи виключно щодо фізичних осіб. Але, якщо буде ухвалено новий Адміністративний кодекс, то там передбачено розмежування відповідальності – окремо для фізичних, і окремо для юридичних осіб. Це означатиме і диференціацію розмірів штрафів: погодьтеся, штраф для великої компанії та для окремої людини не можуть бути однаковими за впливом", - сказала Івановська в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи є в планах ініційовувати зміни в систему штрафів за порушення мовного законодавства.

Водночас вона наголосити, що уповноважений не має мети карати, а штраф – це не самоціль, а крайній захід.

"Але коли людина свідомо ігнорує закон, коли є очевидна зневага – тоді держава має реагувати. І ця відповідальність повинна бути не лише персональною, а й корпоративною, коли порушення йдуть з боку бізнесу чи організацій. Ми, як суспільство, маємо рухатися до того, щоб мова не потребувала штрафного захисту – але зараз, на жаль, ще є ситуації, коли без цього не обійтися. І в таких випадках держава повинна мати ефективні інструменти реагування", - додала уповноважена.

На запитання, чи є необхідність збільшувати мовні штрафи, Івановська відповіла, що на сьогодні на бачить такої потреби.

"Ми живемо у надзвичайно складний час – війна триває, люди втрачають домівки, рідних, джерела доходу. І в таких умовах говорити про посилення каральних інструментів — не просто недоречно, а й, на мою думку, морально чутливо. Я переконана, що наша мовна політика має бути в першу чергу про підтримку, розуміння, про єднання навколо спільного – а не про страх покарання. Звісно, закон має діяти. І там, де є свідоме, демонстративне порушення — реагувати потрібно. Але загалом ми маємо дбати не про те, як карати більше, а як порушень уникати взагалі — через діалог, просвіту, повагу", - сказала вона.

Мовний омбудсмен наголосила, що система штрафів вже існує, і працює, але посилювати санкції не варто.

Як відомо, за перше порушення закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" передбачено штраф від 3400 до 8500 грн, а за повторне – від 8500 до 11900 грн.

Як повідомлялося, уповноважений із захисту державної мови наклав 127 штрафів за порушення мовного законодавства у 2022-2025 роках. Зокрема, у 2022 році накладено 9 стягнень на 27,2 тис. грн, у 2023 році - 21 стягнення на 85 тис. грн, у 2024 році - 97 штрафів на загальну суму 360,4 тис. грн.