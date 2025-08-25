Інтерфакс-Україна
Події
09:55 25.08.2025

Мовний омбудсмен: Сьогодні я не бачу потреби в підвищенні мовних штрафів

3 хв читати
Мовний омбудсмен: Сьогодні я не бачу потреби в підвищенні мовних штрафів

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що на сьогодні не варто посилювати санкції і підвищувати штрафи за порушення мовного законодавства.

"На сьогодні ми, керуючись Кодексом України про адміністративні правопорушення, розглядаємо справи виключно щодо фізичних осіб. Але, якщо буде ухвалено новий Адміністративний кодекс, то там передбачено розмежування відповідальності – окремо для фізичних, і окремо для юридичних осіб. Це означатиме і диференціацію розмірів штрафів: погодьтеся, штраф для великої компанії та для окремої людини не можуть бути однаковими за впливом", - сказала Івановська в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи є в планах ініційовувати зміни в систему штрафів за порушення мовного законодавства.

Водночас вона наголосити, що уповноважений не має мети карати, а штраф – це не самоціль, а крайній захід.

"Але коли людина свідомо ігнорує закон, коли є очевидна зневага – тоді держава має реагувати. І ця відповідальність повинна бути не лише персональною, а й корпоративною, коли порушення йдуть з боку бізнесу чи організацій. Ми, як суспільство, маємо рухатися до того, щоб мова не потребувала штрафного захисту – але зараз, на жаль, ще є ситуації, коли без цього не обійтися. І в таких випадках держава повинна мати ефективні інструменти реагування", - додала уповноважена.

На запитання, чи є необхідність збільшувати мовні штрафи, Івановська відповіла, що на сьогодні на бачить такої потреби.

"Ми живемо у надзвичайно складний час – війна триває, люди втрачають домівки, рідних, джерела доходу. І в таких умовах говорити про посилення каральних інструментів — не просто недоречно, а й, на мою думку, морально чутливо. Я переконана, що наша мовна політика має бути в першу чергу про підтримку, розуміння, про єднання навколо спільного – а не про страх покарання. Звісно, закон має діяти. І там, де є свідоме, демонстративне порушення — реагувати потрібно. Але загалом ми маємо дбати не про те, як карати більше, а як порушень уникати взагалі — через діалог, просвіту, повагу", - сказала вона.

Мовний омбудсмен наголосила, що система штрафів вже існує, і працює, але посилювати санкції не варто.

Як відомо, за перше порушення закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" передбачено штраф від 3400 до 8500 грн, а за повторне – від 8500 до 11900 грн.

Як повідомлялося, уповноважений із захисту державної мови наклав 127 штрафів за порушення мовного законодавства у 2022-2025 роках. Зокрема, у 2022 році накладено 9 стягнень на 27,2 тис. грн, у 2023 році - 21 стягнення на 85 тис. грн, у 2024 році - 97 штрафів на загальну суму 360,4 тис. грн.

Теги: #штрафи #мовний_закон #івановська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:25 25.08.2025
Мовний омбудсмен: Ще жоден воїн не сказав, що боронить "право говорити російською"

Мовний омбудсмен: Ще жоден воїн не сказав, що боронить "право говорити російською"

09:25 25.08.2025
Мовний омбудсмен Івановська: Якщо погодимось на білінгвізм - це буде початок кінця нашої боротьби за гідність

Мовний омбудсмен Івановська: Якщо погодимось на білінгвізм - це буде початок кінця нашої боротьби за гідність

15:14 17.08.2025
Мовний омбудсмен назвала неприйнятними вимоги РФ надати російській мові статус офіційної та легітимізувати РПЦ

Мовний омбудсмен назвала неприйнятними вимоги РФ надати російській мові статус офіційної та легітимізувати РПЦ

21:53 08.08.2025
НБУ оштрафував "Лінеура Україна" на 9,6 млн грн та попередив "Укрпошту" через неналежний фінмоніторинг

НБУ оштрафував "Лінеура Україна" на 9,6 млн грн та попередив "Укрпошту" через неналежний фінмоніторинг

15:22 02.08.2025
Міноборони запускає бета-тестування нового типу штрафів онлайн у застосунку Резерв+

Міноборони запускає бета-тестування нового типу штрафів онлайн у застосунку Резерв+

11:41 01.08.2025
Мовний омбудсмен: мовна реінтеграції окупованих територій має бути поетапною і добровільною

Мовний омбудсмен: мовна реінтеграції окупованих територій має бути поетапною і добровільною

11:29 01.08.2025
Під час воєнного стану прибрати згадку про російську мову з Конституції неможливо, але до цього треба готуватися - мовний омбудсмен

Під час воєнного стану прибрати згадку про російську мову з Конституції неможливо, але до цього треба готуватися - мовний омбудсмен

12:43 17.07.2025
Івановська обговорила із Секретаріатом мовного омбудсмена важливість збереження наступності у захисті української мови

Івановська обговорила із Секретаріатом мовного омбудсмена важливість збереження наступності у захисті української мови

11:52 16.07.2025
Мовний омбудсмен Івановська: Я не починаю з нуля, мій попередник заклав міцні засади

Мовний омбудсмен Івановська: Я не починаю з нуля, мій попередник заклав міцні засади

11:48 16.07.2025
Кремінь побажав мужності, терпіння і мудрості новому мовному омбудсмену Івановській

Кремінь побажав мужності, терпіння і мудрості новому мовному омбудсмену Івановській

ВАЖЛИВЕ

Мовний омбудсмен: Ще жоден воїн не сказав, що боронить "право говорити російською"

Мовний омбудсмен Івановська: Якщо погодимось на білінгвізм - це буде початок кінця нашої боротьби за гідність

За добу на Сумщині від російських ударів загинула одна людина, дев’ятеро постраждали

Генштаб зафіксував впродовж доби 159 бойових зіткнень

ПС ЗСУ: Збито 76 ворожих БпЛА із 104, є влучання у 15 локаціях

ОСТАННЄ

Україна і Литва домовилися спільно виготовляти оборонну продукцію

Про переговори щодо миру можна говорити після гарантій безпеки - європарламентар

В Україну прибув прем’єр-міністр Норвегії

Стубб: Вимоги Путіна до України є типовою російською переговорною тактикою і виконати їх практично неможливо

Майже 1 млн українців отримали разову грошову виплату до Дня незалежності на 1,1 млрд грн

Температурний рекорд зафіксовано у Львові 25 серпня – +4,3°С

До Києва з неоголошеним візитом прибув міністр фінансів Німеччини

За добу на Сумщині від російських ударів загинула одна людина, дев’ятеро постраждали

Генштаб зафіксував впродовж доби 159 бойових зіткнень

ПС ЗСУ: Збито 76 ворожих БпЛА із 104, є влучання у 15 локаціях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА