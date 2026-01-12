Україна має отримати свої перші БМП Lynx KF41 вже на початку 2026 року – Rheinmetall

Німецький оборонний концерн Rheinmetall анонсував надходження перших п'яти бойових машин піхоти (БМП) Lynx KF41 на початку поточного року, а наступним кроком буде закупівля додаткових партій таких машин, включаючи виробництво в Україні.

"Rheinmetall постачає Україні додаткові системи для національної оборони. Країна має отримати свої перші бойові машини піхоти Lynx KF41 вже на початку 2026 року. Відповідний контракт було підписано у грудні 2025 року. Вартість замовлення на перші п'ять бойових машин становить двохзначне число мільйонів євро, а системи фінансуються Федеративною Республікою Німеччина", - повідомляється на сайті концерну в понеділок.

Зазначається, що рішення на користь Lynx KF41 було прийнято після ретельних випробувань. БМП будуть оснащені двомісною баштою Lance та будуть спеціально сконфігуровані для Збройних сил України.

"Ми вдячні за довіру, яку Україна нам висловила… Ми також хотіли б подякувати уряду Німеччини за підтримку. Це замовлення є фундаментальним успіхом, який підкреслює наші постійні зусилля щодо підтримки України", - сказав генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер.