Інтерфакс-Україна
Події
13:54 12.01.2026

Україна має отримати свої перші БМП Lynx KF41 вже на початку 2026 року – Rheinmetall

1 хв читати

Німецький оборонний концерн Rheinmetall анонсував надходження перших п'яти бойових машин піхоти (БМП) Lynx KF41 на початку поточного року, а наступним кроком буде закупівля додаткових партій таких машин, включаючи виробництво в Україні.

"Rheinmetall постачає Україні додаткові системи для національної оборони. Країна має отримати свої перші бойові машини піхоти Lynx KF41 вже на початку 2026 року. Відповідний контракт було підписано у грудні 2025 року. Вартість замовлення на перші п'ять бойових машин становить двохзначне число мільйонів євро, а системи фінансуються Федеративною Республікою Німеччина", - повідомляється на сайті концерну в понеділок.

Зазначається, що рішення на користь Lynx KF41 було прийнято після ретельних випробувань. БМП будуть оснащені двомісною баштою Lance та будуть спеціально сконфігуровані для Збройних сил України.

"Ми вдячні за довіру, яку Україна нам висловила… Ми також хотіли б подякувати уряду Німеччини за підтримку. Це замовлення є фундаментальним успіхом, який підкреслює наші постійні зусилля щодо підтримки України", - сказав генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер.

Теги: #бмп #rheinmetall

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:42 14.11.2025
Фінляндія, Швеція, Норвегія, Литва, Естонія та Нідерланди планують спільні закупівлі БМП

Фінляндія, Швеція, Норвегія, Литва, Естонія та Нідерланди планують спільні закупівлі БМП

12:23 10.10.2025
Rheinmetall передасть Україні системи ППО Skyranger 35, постачання яких здійснять за рахунок заблокованих активів РФ

Rheinmetall передасть Україні системи ППО Skyranger 35, постачання яких здійснять за рахунок заблокованих активів РФ

15:02 25.09.2025
Rheinmetall збудує у Латвії завод з виробництва артилерійських боєприпасів

Rheinmetall збудує у Латвії завод з виробництва артилерійських боєприпасів

17:09 04.09.2025
Німеччина запропонувала постачати 480 БМП щороку для озброєння ЗСУ – ЗМІ

Німеччина запропонувала постачати 480 БМП щороку для озброєння ЗСУ – ЗМІ

13:20 13.08.2025
Шмигаль обговорив будівництво заводу в Україні з керівником Rheinmetall Group

Шмигаль обговорив будівництво заводу в Україні з керівником Rheinmetall Group

04:41 26.06.2025
Нідерланди профінансують виробництво 20 гібридних машин Ermine для України, які виготовить Rheinmetall

Нідерланди профінансують виробництво 20 гібридних машин Ermine для України, які виготовить Rheinmetall

16:15 05.06.2025
Фінляндія, Швеція, Норвегія, Литва, Естонія та Нідерланди планують спільно закупити БМП

Фінляндія, Швеція, Норвегія, Литва, Естонія та Нідерланди планують спільно закупити БМП

22:15 15.02.2025
Сметанін та Паппергер обговорили постачання обладнання для спільного підприємства і прискорення виробництва БМП

Сметанін та Паппергер обговорили постачання обладнання для спільного підприємства і прискорення виробництва БМП

ВАЖЛИВЕ

Аварійні відключення світла діють по всьому Києву – ДТЕК

Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на 4 млрд крон, зокрема щодо енергетики

Захисники України в ніч на 12 січня знищили або подавили 135 із 156 засобів повітряного нападу росіян – Повітряні сили

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

Зеленський: Повномасштабна війна Росії проти України триває стільки ж, скільки тривала нацистська війна проти СРСР - 1418 днів

ОСТАННЄ

У застосунку "Київ Цифровий" проходить опитування про найменування 4 скверів столиці

Прем’єр Нідерландів: Протестувальники в Ірані заслуговують на нашу підтримку

Освітній омбудсмен про напад в київській школі: Заклади освіти мають бути безпечним простором для дітей і педагогів

НАЗЯВО і Міносвіти: у 2025 році плагіат виявлено в 10 дисертаціях, 8 осіб позбавлено наукових ступенів

Аварійні відключення світла діють по всьому Києву – ДТЕК

Трамп: у Зеленського немає козирів, в нього є лише Дональд Трамп

Сибіга: війна триває вже довше за радянсько-німецьку, водночас агресор не досяг жодної стратегічної цілі

Держкіно та Мінкультури необхідно надати повноваження визначати, чи несе фільм загрозу нацбезпеці - голова УКА Іллєнко

АРМА назвала ажіотаж навколо пошуку керуючого IDS Ukraine дискредитацією і роз`яснило умови тендеру

В наступні дві доби по всій Україні без опадів, подекуди ожеледиця – Укргідрометцентр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА