17:09 04.09.2025

Німеччина запропонувала постачати 480 БМП щороку для озброєння ЗСУ – ЗМІ

Німеччина планує фінансувати масштабне розширення українських Збройних сил, прагнучи перетворити Україну, що перебуває у стані війни, на "дикобраза", до якого Росія боятиметься навіть доторкнутися, пише британська The Telegraph.

"Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, викладе конкретні плани щодо гарантій безпеки на засіданні Коаліції охочих у четвер, яке включатиме зобов'язання озброїти п'ять нових бригад. Берлін пропонує збільшити можливості української протиповітряної оборони на 20% щороку, а також співпрацювати в області виробництва українських крилатих ракет", - йдеться у повідомленні.

Озброєння п'яти бригад включатиме постачання 480 броньованих піхотних машин щороку. Втім, Німеччина не бере на себе жодних твердих зобов'язань щодо відправки власних військ до України для контролю за дотриманням майбутнього перемир'я.

У Берліні заявили, що пропозиція про підтримку залежить від надання США гарантій безпеки для України. Європейські лідери сьогодні зателефонують Дональду Трампу, щоб повідомити йому про останні плани.

