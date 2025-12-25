Німеччина здійснила внесок у понад 160 млн євро до Фонду підтримки енергетики України – Міненерго

Німеччина перерахувала до Фонду підтримки енергетики України найбільший разовий внесок з початку діяльності Фонду – 160,11 млн євро, повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник під час брифінгу.

За його словами, кошти були надані Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини. Крім того, ще 3 млн євро до Фонду спрямувало Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини через німецький банк розвитку KfW. Загалом протягом грудня до Фонду надійшло 245 млн євро нових внесків.

Колісник наголосив, що в умовах безперервних і прицільних атак РФ на українську енергетику пріоритетом для Міністерства енергетики є співпраця з міжнародними партнерами щодо поповнення запасів обладнання для ремонтно-відновлювальних робіт.

"Інтенсивність міжнародної допомоги зараз має бути співставною з інтенсивністю атак ворога. Надходження необхідного обладнання повинно відповідати темпам ворожих атак", – підкреслив заступник міністра.

За інформацією Міненерго, окрім механізмів Фонду, енергетичний сектор України отримує міжнародну гуманітарну допомогу обладнанням. З початку повномасштабного вторгнення до України надійшло 1995 гуманітарних вантажів для потреб енергетики загальною вагою майже 26 тис. тонн з 38 країн.

Колісник зазначив, що Фонд підтримки енергетики України, який управляється Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, є одним із найефективніших механізмів допомоги паливно-енергетичному сектору України, оскільки його кошти спрямовуються на закупівлю обладнання для енергокомпаній та відновлення після атак.

Джерело: https://t.me/energyofukraine/5709