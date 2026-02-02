Інтерфакс-Україна
Економіка
15:27 02.02.2026

Райффайзен Банк виділив EUR1 млн на пільгове кредитування енергообладнання для бізнесу

2 хв читати
Райффайзен Банк виділив EUR1 млн на пільгове кредитування енергообладнання для бізнесу

Райффайзен Банк (Київ) виділив EUR1 млн у межах власної програми підтримки енергонезалежності бізнесу на пільгове кредитування придбання енергообладнання, повідомила фінустанова на сайті.

Згідно з умовами програми, бізнес може оформити беззаставний кредит під 0,01% річних на перші 12 місяців дії кредитного договору, при цьому максимальна сума кредитування становить 400 тис. грн, строк – до 36 місяців.

Як зазначив банк, кредит може надаватися без поруки, із погашенням рівними частинами, а для агроклієнтів передбачено індивідуальну схему погашення.

Повідомляється, що скористатися програмою можуть бізнес-клієнти – як ФОП, так і юридичні особи – за наявності відкритого рахунку в банку. Вона поширюється на нових і діючих клієнтів з Київської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Чернігівської, Запорізької та Миколаївської областей.

Згідно з даними банку, загалом уже надано 3,6 млрд грн фінансування на проєкти та обладнання, пов’язані з енергонезалежністю бізнесу, зокрема на будівництво СЕС, виробництво сонячних панелей, біогазові та біометанові проєкти, а на також придбання генераторів і впровадження енергоефективних рішень.

Як повідомлялося, за кількістю кредитів, що обслуговувалися станом на 1 січня 2026 року під держгарантії на портфельній основі, Райффайзен Банк посідає сьоме місце – 444 кредити на 2,7 млрд грн, або 82% ліміту таких гарантій, наданих банку.

Райффайзен Банк – найбільший український банк із іноземним капіталом. За даними Нацбанку, на 1 грудня 2025 року з активами 242,3 млрд грн він займав 4-е місце серед 60 банків України.

 

Теги: #кредит #райффайзен_банк #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:07 02.02.2026
Зеленський: За добу не було цілеспрямованих ударів РФ по енергетиці

Зеленський: За добу не було цілеспрямованих ударів РФ по енергетиці

04:35 02.02.2026
Київщина отримала 40 генераторів від литовських партнерів для дитячих будинків сімейного типу

Київщина отримала 40 генераторів від литовських партнерів для дитячих будинків сімейного типу

18:44 01.02.2026
Україна у січні-2026 досягла рекордного добового імпорту електренергії – Міненерго

Україна у січні-2026 досягла рекордного добового імпорту електренергії – Міненерго

03:39 01.02.2026
Росію витісняють з енергоринку Центральної Азії – СЗР України

Росію витісняють з енергоринку Центральної Азії – СЗР України

20:03 31.01.2026
Зеленський: Зараз триває стабілізація та відновлення енергозабезпечення

Зеленський: Зараз триває стабілізація та відновлення енергозабезпечення

19:20 30.01.2026
Суботній день по всій Україні пройде з обмеженнями електроенергії –"Укренерго"

Суботній день по всій Україні пройде з обмеженнями електроенергії –"Укренерго"

11:34 30.01.2026
Глава МЗС Ірландії затвердила виділення EUR25 млн на відновлення електро- і теплопостачання в Україні

Глава МЗС Ірландії затвердила виділення EUR25 млн на відновлення електро- і теплопостачання в Україні

21:49 29.01.2026
Ситуацію з теплом та світлом у Києві стабілізують 239 бригад - Шмигаль

Ситуацію з теплом та світлом у Києві стабілізують 239 бригад - Шмигаль

13:59 29.01.2026
Отримали першу партію енергетичного обладнання від уряду Німеччини - Свириденко

Отримали першу партію енергетичного обладнання від уряду Німеччини - Свириденко

18:19 28.01.2026
ЄБА закликає зберегти діючий механізм фінансування системних обмежень в енергетиці

ЄБА закликає зберегти діючий механізм фінансування системних обмежень в енергетиці

ВАЖЛИВЕ

МХП отримала заявки на викуп $330,8 млн, або 60,1% єврооблігацій-2026

Нацбанк збільшив оцінку міжнародних резервів на кінець 2026р до $65 млрд, 2027р – до $72,9 млрд

НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р. до 7,5%, у 2027р. - до 6%

Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р. до 1,8% з 2%

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних

ОСТАННЄ

Регламент ЄС щодо повної відмови від газу з РФ набуде чинності 3 лютого

ЄІБ надасть Укрексімбанку до EUR100 млн для фінансування МСБ

Ресторанам загрожує штраф 30% за включення плати за генератор у чеки без узгодження зі споживачем — Poster POS

Профспілки вкрай стурбовані негативним впливом СВАМ на українську економіку і звернулися до посла ЄС

"Енергоатом" доотримав майже 290 млн грн від дострокового розірвання 9 контрактів після резонансного аукціону 14 січня – Герус

ПриватБанк на місяць скасував комісію за зняття готівки на касі під час оплати бізнес-картками

Ситуація на тютюновому ринку України для легальних гравців драматично погіршилася — гендиректор "Філліп Морріс"

Фінплан-2026 допомоги біженцям з України від ООН на 23,6% менший плану-2025, профінансованого на 43,7%

"Мотор Січ" розміщує додаткову емісію на 524,5 млн грн

В ЄС пропонують замість "стелі цін" на нафту РФ заборонити її перевезення морем - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА