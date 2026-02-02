Райффайзен Банк виділив EUR1 млн на пільгове кредитування енергообладнання для бізнесу

Райффайзен Банк (Київ) виділив EUR1 млн у межах власної програми підтримки енергонезалежності бізнесу на пільгове кредитування придбання енергообладнання, повідомила фінустанова на сайті.

Згідно з умовами програми, бізнес може оформити беззаставний кредит під 0,01% річних на перші 12 місяців дії кредитного договору, при цьому максимальна сума кредитування становить 400 тис. грн, строк – до 36 місяців.

Як зазначив банк, кредит може надаватися без поруки, із погашенням рівними частинами, а для агроклієнтів передбачено індивідуальну схему погашення.

Повідомляється, що скористатися програмою можуть бізнес-клієнти – як ФОП, так і юридичні особи – за наявності відкритого рахунку в банку. Вона поширюється на нових і діючих клієнтів з Київської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Чернігівської, Запорізької та Миколаївської областей.

Згідно з даними банку, загалом уже надано 3,6 млрд грн фінансування на проєкти та обладнання, пов’язані з енергонезалежністю бізнесу, зокрема на будівництво СЕС, виробництво сонячних панелей, біогазові та біометанові проєкти, а на також придбання генераторів і впровадження енергоефективних рішень.

Як повідомлялося, за кількістю кредитів, що обслуговувалися станом на 1 січня 2026 року під держгарантії на портфельній основі, Райффайзен Банк посідає сьоме місце – 444 кредити на 2,7 млрд грн, або 82% ліміту таких гарантій, наданих банку.

Райффайзен Банк – найбільший український банк із іноземним капіталом. За даними Нацбанку, на 1 грудня 2025 року з активами 242,3 млрд грн він займав 4-е місце серед 60 банків України.