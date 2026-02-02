"Енергоатом" доотримав майже 290 млн грн від дострокового розірвання 9 контрактів після резонансного аукціону 14 січня – Герус

Унаслідок дострокового розірвання за взаємною згодою сторін контрактів на купівлю-продаж електроенергії НАЕК "Енергоатом" на аукціоні 14 січня, напередодні підвищення прайскепів, компанія доотримала майже 290 млн грн, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

"Всього сумарний розрахунковий позитивний ефект (як різниця між ціною ринку "на добу наперед" та ціною контакту) для "Енергоатома" внаслідок дострокових розірвань та компенсації склав 289 797 009 грн", – написав Герус у Facebook у понеділок.

"На мою думку, суттєвий позитивний ефект. Дякую усім, хто доклався до його досягнення", – додав голова енергокомітету.

Він уточнив, що компанії, які погодилися розірвати контракти, були покупцями обсягу 983 МВт*год із загального проданого обсягу 2100 МВт*год.

Компанія "Д.Трейдінг" розірвала контракт на період 26-31 січня, більшість компаній, а саме шість, розірвали на період 29-31 січня", – зазначив Герус, акцентувавши, що повернення отриманого прибутку з початку дії контракту зробив тільки "Д.Трейдінг".

Як повідомив керівник "Енергоатом Трейдинг" Денис Позняков під час засідання ТСК про можливу корупцію в енергетиці під головуванням народного депутата Ярослава Железняка 29 січня, контракти розірвали такі компанії: ТОВ "Полтаваенергозбут", "Теплоенергетична компанія", "Д.Трейдінг", "Толк Україна", "ЕСГ", "ТЕК", "ТЕС", "УПС Трейдинг" і "Таргет Енерджі".

Як повідомлялося, на цій же ТСК тво голови правління "Енергоатмоа" Павло Ковтонюк повідомив, що компанія достроково розірвала дев’ять контрактів на 1 ГВт, укладених за підсумками аукціону 14 січня, який викликав резонанс через проведення його напередодні підвищення прайскепів.

"1 ГВт повернули, розірвали дев’ять договорів. З них з 26 січня – на 400 МВт, з 28 січня – на 95 МВт, з 29 січня – на 470 МВт", – сказав він.

"Приблизно 328 млн грн, які ми могли недоотримати, ми знівелювали", – додав тво голови правління.

"Енергоатом" 14 січня продав 2100 МВт електроенергії з поставкою на 21-31 січня. Але вже з 18 січня НКРЕКП на 82,5% підвищила прайскепи, що викликало суттєве зростання ціни електроенергії. За підрахунками голови енергокомітету Ради Андрія Геруса, компанія могла втратити 2 млрд грн.

Герус назвав аукціон аномальним, звернувши увагу, що топ-15 компаній збільшили свої закупівлі на 101%, а інші 45 компаній зменшили свої закупівлі на 57%. При цьому деякі компанії збільшили обсяги закупівлі у 3-4 чи більше рази (зокрема, Таргет Енерджі, УПС Трейдінг, ЕСГ, Толк Україна, КЕСКо). Найбільше потужності – 380 МВт – придбав "Д.Трейдінг", який збільшив свої закупівлі у порівнянні з середньодекадними майже удвічі. За його припущенням, компанії, які збільшили обсяги купівлі, могли мати інсайдерську інформацію про можливе підвищення прайскепів, яке відбулося 16 січня ввечері, хоча до цього за всіма проєктами НКРЕКП, граничні ціни мали залишатися незмінними ще на півроку. Водночас уряд рекомендував НКРЕКП їх підвищити для сприяння імпорту.

Всього покупцями електроенергії стали 60 компаній.

"Д. Трейдінг" після резонансу відмовився від контракту і повернув "Енергоатому" понад 160 млн грн за перші пʼять днів поставки.