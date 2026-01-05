Уряд уточнив умови проведення "Енергоатомом" спецсесій з продажу е/е для технологічних витрат "Укренерго"

НЕК "Укренерго" отримала можливість купувати на спецаукціонах в НАЕК "Енергоатом" електроенергію для компенсації технологічних витрат обсягом до 400 МВт*год на три місяці з 30%-ною знижкою від середньозваженої ціни ресуру за двосторонніми договорами.

"Організатор аукціону проводить спеціальні сесії з продажу пакетів лотів по 25 лотів за двосторонніми договорами… з періодом відпуску е/е до трьох місяців та обсягом… не більше ніж 400 МВт*год базового навантаження на весь період відпуску", – йдеться в постанові уряду від 2 січня №1, опублікованій на Урядовому порталі.

Згідно з постановою, ціна продажу е/е відповідає середньозваженій ринковій ціні її продажу за двосторонніми договорами за останні три місяці, що передували місяцю проведення відповідної спеціальної сесії, з урахуванням знижки в 30%.

До уваги в розрахунках не беруться договори, укладені в рамках виконання спеціальних обов’язків з забезпечення е/е населення.

Також зазначається, що "Енергоатом" за наявності звернення "Укренерго" зобов’язаний забезпечити ініціювання та проведення спеціальної сесії з продажу пакетів лотів за двосторонніми договорами на зазначених вище умовах.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 5 грудня 2025 року постановою дозволив "Укренерго" купувати е/е для технологічних витрат на спецаукціонах з НАЕК "Енергоатом". Тоді ініціатор постанови Міненерго пояснювало, що це сприятиме отриманню середньозваженої ціни, нижчої за ринкову, внаслідок цього буде зменшено навантаження на тариф системного оператора на передачу електроенергії, на чому неодноразово категорично наполягала промисловість.

Купівля е/е для компенсації технологічних витрат після ПСО для зеленої енергетики – одна з найсуттєвіших статтей у тарифі на передачу. Обсяг цих витрат на 2026 рік попередньо складав 15,7 млрд грн, а прогнозована ціна купівлі такого ресурсу, зокрема на ринку двосторонніх договорів, була закладена у розмірі 5,72 тис. грн/МВт*год (тут і далі без ПДВ). Після перерахунку у зв’язку з урядовою постановою, обсяг компенсації був закладений майже на 5 млрд грн менше – 11 млрд грн, а ціна закупівлі технологічних витрат на ринку двосторонніх договорів прогнозується на рівні 3,64 тис. грн/МВт*год.

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у той же день, 5 грудня, затвердила двоетапне підвищення тарифу "Укренерго" на передачу е/е на 2026 рік: на першому етапі з 1 січня 2026 року по 31 березня 2026 року тариф складе 713,68 грн/МВт*год, що на 4% більше чинного тарифу 686,23 грн/МВт*год. З 1 квітня і до кінця року тариф буде становити 742,91 грн/МВт*год (плюс 8,2% до чинного).

До прийняття постанови про можливість проведення спецсесій тариф планувався на рівні 785,39 грн/МВт*год.