Голова енергокомітету наполягає на розірванні "Енергоатомом" договорів про продаж е/е від 14 січня, укладених до підвищення прайскепів

Фото: https://www.facebook.com/andriy.gerus/

Голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус вважає, що двосторонні договори купівлі-продажу електроенергії НАЕК "Енергоатом", укладені 14 січня, до підвищення граничних цін на спотових ринках, мають бути розірвані, аби мінімізувати втрати компанії, які зараз він оцінює приблизно в 2 млрд грн.

Про це йдеться в його листі до прем’єр-міністра Юлії Свириденко з копіями на низку керівників держорганів, у тому числі Міністерства енергетики, Національного енергорегулятора НКРЕКП, а також, зокрема, Офісу президента.

"…звертаюся до Вас із наступним проханням: з метою мінімізації збитків державної компанії терміново ініціювати негайне розірвання договорів продажу НАЕК "Енергоатом", укладених 14 січня, та проведення повторного аукціону. Умови договору дозволяють розірвання/зменшення обсягів без штрафних санкцій", – написав Герус у листі, копія якого передана "Енергореформі".

Він також, зокрема, просить провести службові розслідування щодо процесу прийняття НКРЕКП 16 січня рішення про підвищення прайскепів та прийняття рішення в "Енергоатомі" провести аукціон 14 січня, попри обговорення ідеї перегляду прайскепів.

Голова енергокомітету зазначає, що 14 січня "Енергоатом" продав 2100 МВт базового навантаження з поставкою на 21-31 січня. Середня ціна тоді склала 7565,55 грн/МВт*год.

При цьому керівництво компанії, як вказує Герус, не могло не знати про можливість підняття прайскепів, що відповідно вплине на зростання ціни е/е на ринку. За його інформацією, така ідея була озвучена ще 8 січня на Антикризовому енергоштабі, далі проблеми енергетики обговорювалися на нараді у президента України 14 січня. А вже 15 січня уряд постановою №39 рекомендував НКРЕКП підняти прайскепи в середньому на 82,5% до 15 000 грн/МВт*год (із 5 600-6 900 грн/МВт*год).

Він також звертає увагу, що продані 2100 МВт – це на 35% більше, ні середній подекадний показник продажу 1679 МВт.

Крім того, Герус вказує на "аномалії аукціону" 14 січня, оскільки топ-15 компаній збільшили свої закупівлі на 101%, а інші 45 компаній зменшили свої закупівлі на 57%. При цьому деякі компанії збільшили обсяги закупівлі у 3-4 чи більше рази (зокрема, Таргет Енерджі, УПС Трейдінг, ЕСГ, Толк Україна, КЕСКо). Найбільше потужності – 380 МВт – придбав "Д.Трейдінг", який збільшив свої закупівлі у порівнянні з середньодекадними майже удвічі.

Всього покупцями електроенергії стали 60 компаній.

Народний депутат припускає, що компанії могли володіти інсайдерською інформацією про можливе підвищення ціни, і таким чином купили набагато більше ресурсу.

Він зазначає, що після підвищення прайскепів, вже на 21-22 січня середня ціна е/е на ринку "на добу наперед" склала 11 484 грн, що на 52% або на 3 918 грн, більше, аніж ціна аукціону 14 січня.

"Якщо припустити, що такі ж ціни будуть триматися до кінця січня, та враховуючи, що було продано 554 400 МВт*год, то таким чином з "Енергоатома" на приватні компанії буде виведено майже 2 млрд грн", – вказує Герус.

Голова енергокомітету серед іншого також акцентує на тому, що рішення про перегляд прайскепів було заплановане НКРЕКП на 20 січня, і проєкт постанови передбачав залишення їх на чинному рівні ще на півроку. При цьому позачергове засіданні НКРЕКП відбулося 16 січня увечері, хоча ще в цей день на сайті було розміщено проєкт, який не передбачав зміни прайскепів.

Герус також в цілому прокоментував питання підвищення прайскепів, зазначивши, що воно призвело до зростання ціни понад 50%, але не мало суттєвого позитивного ефекту для більшості країни.

"Мовою цифр: підвищення прайскепів склало 82,5%, а приріст комерційного імпорту (без "Укрзалізниці" та "Нафтогазу") склав менше 2% від споживання електроенергії", – написав Герус.

За його словами, у період 17-21 січня у більшій частині країни і надалі діяло 4,5 черг відключень, тому що в енергосистемі велике пошкодження мереж та підстанцій і неможливо передати потрібні обсяги електроенергії із заходу в центр та на схід країни.

"Це рішення є особливо негативним по відношенню до лівобережної України, де і надалі великі відключення, але тепер ціна стане значно дорожчою. Таке рішення (та ще й прийняте у такий спосіб) є непродуманим, непрорахованим, має явний комерційним ефект, але не є реальним вирішенням проблем енергосистеми", – підкреслив Герус.

"Енрегореформа" звернулася з проханням про коментар до "Енергоатома" та НКРЕКП.

Як повідомлялося, 16 січня під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді перший віцепем’єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що уряд очікує від НКРЕКП перегляду граничних цін на електроенергію на спотових ринках та вирівняння денних і нічних прайс-кепів для залучення імпорту е/е протягом доби.

"Сподіваюсь, що найближчими днями, сьогодні-завтра, НКРЕКП прийме відповідне рішення. Уряд свої рекомендації надав. Очікуємо рішення від них", – зазначив він.

Шмигаль також вказав, що за дорученням уряду, НАК "Нафтогаз України", "Укрзалізниця" і частина промислового комплексу будуть закуповувати не менше як 50% своїх потреб в е/е ззовні.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті НКРЕКП, питання про прийняття прайс-кепів з 31 січня 2026 року було внесено на засідання 20 січня. Регулятор передбачає встановити їх на чинному рівні.

Максимальні прайс-кепи на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку (РДН і ВДР) становлять з 00:00 до 7:00 і з 11:00 до 17:00 – 5,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 11:00 і з 23:00 до 24:00 – 6,9 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 – 15 тис. грн/МВт*год. Мінімальний прайс-кеп – 10 грн/МВт*год.

Максимальні прайс-кепи на балансуючому ринку (БР) становлять з 00:00 до 7:00 – 6,6 тис. грн/МВт*год, з 7:00 до 17:00 і з 23:00 до 24:00 – 8,25 тис. грн/МВт*год, з 17:00 до 23:00 – 16 тис. грн/МВт*год. Мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт*год.

Увечері 16 січня НКРЕКП на період з 18 січня по 31 березня 2025 року встановила максимальну граничну ціну електроенергії на РДН та ВДР на рівні 15 тис. грн/МВт*год протягом всієї доби.

Відповідно на балансуючому ринку максимальна гранична ціна встановлена на той же період на рівні 16 тис. грн/МВт*год.