Інтерфакс-Україна
Події
16:28 22.12.2025

Фігуранти справи Міндіча-Галущенка легалізовували вкрадені в "Енергоатому" гроші у Словаччині – ЗМІ

Фігуранти справи Міндіча-Галущенка могли легалізовувати вкрадені в "Енергоатому" гроші у Словаччині, повідомляють журналісти українського проєкту "Схеми. Корупція в деталях" і словацького Центру журналістських розслідувань ім. Яна Куцяка (ICJK), що знайшли бізнес та нерухомість Тимура Міндіча, Ігоря Миронюка та Ігоря Хмельова.

"Фігуранти "плівок Міндіча" у справі НАБУ з викриття корупції у сфері енергетики мають резидентські, майнові та фінансові зв’язки у Словаччині. Мова про колишнього бізнес-партнера президента України Володимира Зеленського по "Кварталу 95" – нині підозрюваного Тимура Міндіча, бізнес-партнера Міндіча – підприємця Ігоря Хмельова, а також Ігоря Миронюка, якого НАБУ називає одним із тіньових менеджерів схеми "відкатів" в "Енергоатомі"". Про це йдеться у спільному матеріалі словацького Центру журналістських розслідувань імені Яна Куцяка (ICJK) та "Схем" (проєкт Радіо Свобода), повідомляється на сайті Радіо Свобода у понеділок,

Зазначається, що за даними українського слідства, частина коштів із викритої правоохоронцями схеми могла бути легалізована, в тому числі через словацькі компанії.

За даними журналістського розслідування, у 2017-му році Міндіч разом з Хмельовим придбали словацьку компанію, яка того ж дня змінила назву на TIM&TIM. Річні обороти фірми (крім 2022-го) коливалися в районі мільйона євро. Прибутки, однак, були значно скромнішими – минулий рік компанія завершила з показником у 12 тис. євро. Міндіч за невідомих обставин вийшов зі складу власників цієї фірми наприкінці березня 2025-го року.

Крім TIM&TIM, Хмельов також володіє третиною іншої словацької компанії — Lamačská Brána, ще з літа 2021 року. Фірма, заснована у 2020 році, займається розробкою будівельних проєктів та будівництвом. На початку 2022 року, згідно з опублікованим на сайті братиславського району Ламач документом, Lamačská Brána запланувала новий інвестиційний проєкт, під який отримала від місцевої влади дозвіл на вирубку дерев. Однак журналістам не вдалось знайти у відкритих джерелах даних щодо цього проєкту чи його розвитку, а сама фірма з моменту заснування постійно має нульовий дохід та є збитковою.

Як з’ясували журналісти, на частині ділянки, де було заявлене будівництво, стоїть невеликий сімейний будинок. Разом з прилеглими ділянками він належав дружині Ігоря Хмельова Ірині та ще двом українцям – бізнесменам Петру Белзу (Wexler Group) і Максиму Рибцову. У 2022 році, невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення, власники пропонували місцевій владі надати цей будинок для прийому біженців. 15 грудня цього року Ірина Хмельова продала свою частку.

Миронюк розпочав бізнес в Словаччині ще у 2008 році. Нині він залишається партнером і виконавчим директором компанії UKRCI s.r.o, заснованої у 2014 році. Основний вид діяльності — "неспеціалізована оптова торгівля". За 2024 рік дохід компанії склав трохи більше 2 тис. євро.

Родина має в Словаччині і нерухомість: у 2014 році син Ігоря Миронюка Артур купив квартиру неподалік центру Братислави, а колишня дружина підозрюваного, з якою, за даними слідства, він підтримує зв’язок, придбала будинок в передмісті словацької столиці влітку 2023-го.

