Економіка
15:33 28.01.2026

Голова енергокомітету Ради розраховує на остаточне формування НР "Енергоатому" до кінця тижня

Голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус розраховує на призначення представників держави в наглядову раду НАЕК "Енергоатом" цього тижня, після чого можна буде проводити конкурс з відбору нового керівника компанії та стабілізувати ситуацію в ній.

"За моєю інформацією, цього тижня має бути призначена наглядова рада "Енергоатому", а далі має бути конкурс на нового керівника. І по цьому конкурсу, я сподіваюся, прийде професійний і доброчесний керівник. І якщо в нього буде команда - 3-4 ключові людини будуть і професійними, і працюватимуть прозоро, - то, гадаю, ситуацію в компанії можна буде виправляти. Це важливо: і наглядова рада, і команда нового керівника", – сказав Герус в ефірі національного телемарафону Єдині новини у середу.

"Енергоатом" – це велика і важлива компанія, і необхідно, щоб вона була прикладом, а не джерелом скандалів", – додав голова енергокомітету.

Оскільки ефір був присвячений резонансному продажу "Енергоатомом" 2,1ГВт електроенергії з поставкою на 21-31 січня, Герус повідомив, що міністр економіки Олексій Соболев говорив з цього питання з керівництвом компанії, і зараз відбувається процес розірвання контрактів.

"Наскільки мені відомо, з деякими покупцями "Енергоатом" з завтрашнього дня розвиває контракти, з деякими – з післязавтрашнього. Тобто певна частина грошей буде збережена, і можливо, хтось, як і "Д.Трейдінг", також зробить повернення маржі "Енергоатому". Завдяки тому, що відбулося, для "Енергоатому" буде збережено, імовірно, 400-500 млн грн", – зазначив Герус.

Як повідомлялося, 2 січня номінаційний комітет затвердив незалежних членів нової наглядової ради НАЕК "Енергоатом". Ними стали Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман, Бріс Буюон.

Тоді премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала, що відбір трьох представників держави до наглядової ради буде завершено в першій половині січня.

Колишня НР "Енергоатому" 20 серпня 2025 року припинила повноваження та звільнила Петра Котіна з посади в.о. голови правління компанії за його заявою. Очолювати компанію призначили Павла Ковтонюка, який з червня 2022 року очолював РАЕС, а до цього був головним інженером станції.

Щодо резонансного аукціону "Енергоатому": 14 січня він продав 2100 МВт з поставкою на 21-31 січня по ціні 7565,55 грн/МВт*год. Але НКРЕКП 16 січня підвищила з 18 січня прайскепи на спотових ринках на 82,5%, попри те, що анонсувала їхнє збереження на найближчі півроку. Після цього підвищення, вже на 21-22 січня середня ціна е/е на РДН склала 11484 грн, що на 52% або на 3918 грн, більше ніж ціна аукціону 14 січня. Голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус заявив, що двосторонні договори купівлі-продажу е/е НАЕК "Енергоатом", укладені за результатами аукціону 14 січня, до підвищення граничних цін на спотових ринках, мають бути розірвані, аби мінімізувати втрати компанії, які зараз він оцінює приблизно в 2 млрд грн.

24 січня трейдер енергоресурсами з групи ДТЕК "Д.Трейдінг" ініціював процедуру дострокового припинення договору з НАЕК "Енергоатом" за результатами аукціону з продажу е/е від 14 січня. Пізніше Герус написав у своєму Facebook, що "Д.Трейдінг" перерахував "Енергоатому" 164 млн грн добровільної компенсації за 5 днів дії контракту. За інформацією голови енергокомітету, ця сума відображає різницю аукціонної ціни та ціни е/е базового навантаження на ринку "на добу наперед" (РДН).

