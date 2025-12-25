"УкрОборонПром" оголосив відбір незалежних директорів для шести ключових підприємств

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" ("УкрОборонПром", УОП) оголосив про початок відбору кандидатів на посади незалежних членів наглядових рад шести ключових підприємств за напрямами: авіабудування, виробництво радіолокаційної техніки, виробництво боєприпасів і спецхімії, виробництво транспортних машин. виробництво броньованої техніки та суднобудування.

"Розпочинаємо пошук кандидатів на посади незалежних членів наглядових рад з досвідом у таких сферах: корпоративне управління, управління персоналом, наукомістке машинобудування", – йдеться у повідомлені компанії у Facebook у четвер.

Згідно з ним, документи для участі у відборі (розгорнуте резюме кандидата) прийматимуться до 31 грудня цього року включно.

Відповідно до оголошень мова йде про 12 вакансій (по чотири за кожним з трьох напрямів) в таких містах, як-от Київ, Миколаїв, Запоріжжя та Вінниця, але самі підприємства не називаються.

Як повідомлялося, "Укроборонпром" за результатами 2024 року вперше увійшов до глобального рейтингу повноцінних виробників зброї та посів 52-ге місце в загальному рейтингу зі 100, місце компанії за темпами росту – 6. Її доходи у 2024 році становили $3 млрд і зросли порівняно з 2023 роком на 41%.