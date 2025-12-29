Інтерфакс-Україна
18:55 29.12.2025

АТ "Укроборонпром" оголошує відбір кандидатів на посади членів Наглядових рад

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" оголошує про відбір кандидатів на посади незалежних членів Наглядових рад шості ключових підприємств, повідомили у Міністерстві оборони України.

"Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" оголошує про відбір кандидатів на посади незалежних членів Наглядових рад 6 ключових підприємств за напрямками: Авіабудування; Виробництво радіолокаційної техніки; Виробництво боєприпасів та спецхімії; Виробництво транспортних машин; Виробництво броньованої техніки; Суднобудування", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі відомства.

Зазначається, що "Укроборонпром" має на меті забезпечити формування професійного складу наглядових рад, які сприятимуть довгостроковому сталому розвитку, прозорості, ефективності та контролю над управлінням підприємствами ОПК відповідно до принципів корпоративного управління та кращих міжнародних практик.

"Відтак, розпочинаємо пошук кандидатів на посади незалежних членів наглядових рад з досвідом у таких сферах: Корпоративне управління; Управління персоналом; Наукоємне машинобудування", - інформують у Міноборони.

З деталями щодо актуальних вакансій та кваліфікаційних вимог до кандидатів можна ознайомитись на офіційному сайті "Укроборонпром" в розділі "Кар`єра". Документи для участі у відборі (розгорнуте резюме кандидата) прийматимуться до 31.12.2025 включно.

Теги: #міноборони #укроборонпром

