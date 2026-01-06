Інтерфакс-Україна
Події
14:44 06.01.2026

Міноборони реалізує 13 погоджених урядом експериментальні проєкти щодо закупівель, обліку, ППО і підтримки військових

Міністерство оборони України реалізує тринадцять експериментальні проєкти, погоджених рішеннями Кабінету міністрів.

Згідно з відповіддю Міноборони на запит агентства "Інтерфакс-Україна", міністерство повідомило, що реалізує 13 експериментальних проєктів, зокрема: проект щодо здійснення оборонних закупівель безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та активних засобів протидії технічним розвідкам вітчизняного виробництва; проект щодо вдосконалення механізму переміщення військовослужбовців Збройних сил, військовослужбовців Національної гвардії за їх ініціативою; проект щодо підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби у ЗСУ під час воєнного стану; проєкт щодо посилення протиповітряної оборони території України шляхом залучення груп протиповітряної оборони; проект щодо нарощування спроможностей радіоелектронного прикриття об’єктів критичної інфраструктури; проекту щодо організації проходження лікарської, військово-лікарської експертизи особами із складових сил оборони та сил безпеки, які перебувають на тривалому лікуванні в іноземних закладах охорони здоров’я; проект щодо сертифікації шкіл зовнішніх пілотів (операторів), зовнішніх пілотів (операторів) – інструкторів, а також  членів зовнішніх екіпажів безпілотних систем; проект щодо надання права на використання технологій, що можуть бути застосовані у виробництві товарів оборонного призначення; проект щодо посилення протиповітряної оборони території України шляхом залучення підприємства незалежно від форми власності до утворення груп протиповітряної оборони; проект щодо створення дослідницьких центрів передового досвіду; проект щодо автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів; проект із запровадженням комплексної електронної публічної послуги з надання державної підтримки військовослужбовцям, особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей; проект щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів.

Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад та територій України є координатором 18 експериментальних проєктів, погоджених рішеннями Кабінету міністрів; Міністерство культури України реалізує три експериментальні проєкти, ще один готується до впровадження; Міністерство у справах ветеранів України реалізує 9 експериментальних проєктів; Міністерство освіти і науки України реалізує 9 експериментальних проєктів; Міністерство внутрішніх справ України координує 4 експериментальні проєкти; Міністерство фінансів України реалізує 2 експериментальні проєкти.

У вересні група народних депутатів зареєстрували у парламенті проєкт постанови №14010 про звернення Верховної Ради до Кабінету міністрів щодо необхідності дотримання визначеного Конституцією України правового порядку. Документом вимагається від уряду не видавати підзаконні нормативно-правові акти з питань, які згідно Конституції належать до виключних повноважень Ради. Зокрема, мова йде про запровадження експериментальних проєктів.

