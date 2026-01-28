Інтерфакс-Україна
Події
20:18 28.01.2026

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

1 хв читати
Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 січня, провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Звичайно, обговорили, як посилити нашу енергетичну стійкість. Найближчим часом Україна отримає від Франції генератори. Також цього року будуть додаткові поставки французьких літаків, ракет для систем ППО та авіабомб", - написав Зеленський у Телеграм-каналі за результатами розмови.

Крім того, глава Української держави поінформував французького колегу про ситуацію на фронті та російські втрати.

 

 

Теги: #допомога #франція #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:08 28.01.2026
Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

20:45 28.01.2026
Зеленський обговорив із волонтеркою Татою Кеплер важливість забезпечення військових підрозділів якісним такмедом

Зеленський обговорив із волонтеркою Татою Кеплер важливість забезпечення військових підрозділів якісним такмедом

20:25 28.01.2026
Зеленський: Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни

Зеленський: Постійно йде планування нових операцій СБУ, які змінюють хід війни

19:48 28.01.2026
В Україну будуть надіслані генератори - Макрон після розмови з Зеленським

В Україну будуть надіслані генератори - Макрон після розмови з Зеленським

12:39 28.01.2026
Франція долучається до Альянсу культурної стійкості - Бережна

Франція долучається до Альянсу культурної стійкості - Бережна

00:38 28.01.2026
Партія генераторів ЄС піде на підтримку критичної інфраструктури 10 областей України - Мінрозвитку

Партія генераторів ЄС піде на підтримку критичної інфраструктури 10 областей України - Мінрозвитку

22:14 27.01.2026
Україна очікує прибуття чергової партії енергетичної допомоги від Словаччини та Молдови - Сибіга

Україна очікує прибуття чергової партії енергетичної допомоги від Словаччини та Молдови - Сибіга

20:14 27.01.2026
Федоров та міністерка збройних сил Франції обговорили посилення ППО та передачу Україні літаків Mirage 2000-5

Федоров та міністерка збройних сил Франції обговорили посилення ППО та передачу Україні літаків Mirage 2000-5

19:01 27.01.2026
Зеленський: отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців активніше тиснути на агресора

Зеленський: отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців активніше тиснути на агресора

15:26 27.01.2026
Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення України - Зеленський

Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення України - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

"Укрзалізниця" повідомила про запровадження у прифронтових регіонах особливого режиму руху поїздів

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 103 БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 36 ударних безпілотників

В окремих областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

Кількість загиблих після атаки дронів РФ по потягу на Харківщині зросла до чотирьох, ще чотирьох шукають - Зеленський

ОСТАННЄ

Уряд надасть 10 тис портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю – Свириденко

Віткофф та Кушнер не братимуть участі в наступному раунді українсько-російських переговорів – Рубіо

Уряд завершив формування НР "Енергоатома" – Свириденко

Суд пом’якшив запобіжний захід єксголові "Укренерго" Кудрицькому

На Херсонщині через детонацію ворожого дрона загинув місцевий житель - ОВА

У Києві без тепла лишаються 639 багатоповерхівок – Кличко

Близько 30% споживачів Харківської області без світла - Синєгубов

У Повітряних силах формується командування "малої" ППО: Напрям очолив Євген Хлєбніков

ПАРЄ визнає неможливим проведення виборів під час воєнного стану - ЦВК

Раді пропонують повернути вихідні у дні загальнодержавних свят

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА