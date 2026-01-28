Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 січня, провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Звичайно, обговорили, як посилити нашу енергетичну стійкість. Найближчим часом Україна отримає від Франції генератори. Також цього року будуть додаткові поставки французьких літаків, ракет для систем ППО та авіабомб", - написав Зеленський у Телеграм-каналі за результатами розмови.

Крім того, глава Української держави поінформував французького колегу про ситуацію на фронті та російські втрати.