У Києві без електроенергії залишаються 610 тис. споживачів — Шмигаль

У Києві наразі без електропостачання залишаються 610 тис. споживачів, повідомив перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками чергового засідання Штабу у середу.

"Щодо ситуації з електроенергією. Дефіцит потужності лишається. Станом на вечір у Києві без світла 610 тисяч споживачів", - написав він у телеграмі.

За словами Шмигаля, провели детальний аудит спроможностей Києва та області щодо розподіленої генерації.

"Маємо значний потенціал. Завдання - максимально пришвидшити введення об’єктів у роботу. Вже маємо графік, відповідно до якого здійснюватиметься їх поетапний запуск", - пише він.

Крім того, продовжується активне залучення міжнародної допомоги. Зокрема, за словами Шмигаля, генератори надають 16 країн-партнерів. 437 вже доставлено від ЄС та Японії.

"Більше 500 очікуємо, суттєва частина вже в дорозі. Також надійдуть силові трансформатори. Тут нам активно допомогають Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Азербайджан та Литва (очікуємо загалом 52 трансформатори). Вдячні всім нашим партнерам, які відгукнулись на заклик і допомогають нашим енергетикам!", - наголосив віце-прем'єр.

Як повідомлялося, у Києві запроваджують тимчасові оновлені графіки відключень електроенергії, повідомив гендиректор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/12218