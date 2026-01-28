На Львівщині, у Золочівському районі, після ворожої атаки радіаційний фон у нормі - ОВА

У Золочівському районі Львівської області триває гасіння пожежі, що виникла внаслідок ранкової атаки ворожого безпілотника, однак радіаційний фон - у нормі, повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

За його інформацією, станом на 21:00 вівторка триває гасіння пожежі: "На місці працюють вогнеборці та інші фахівці. Забезпечили безперебійну подачу води, є значний запас піноутворювача та сипучих матеріалів".

"Спеціалісти провели радіаційну та хімічну розвідку. Перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин не виявили. Радіаційний фон - у нормі. Загрози для здоровʼя немає", - йдеться в повідомленні у Телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/kozytskyy_maksym_official/27720