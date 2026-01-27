Мінекономіки: Україна і європейські партнери впроваджують систему моніторингу довкілля і роботу Реєстру збитків

Делегація Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України на чолі із заступником міністра Ігорем Зубовичем провела у Брюсселі низку робочих зустрічей з європейськими партнерами.

Як повідомляється на сайті у вівторок, візит був присвячений функціонуванню Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, а також актуальним питанням у сфері моніторингу довкілля.

"Під час зустрічі з представниками Ради Європи під керівництвом виконавчого директора Register of Damage for Ukraine (RD4U) Маркіяна Ключковського сторони обговорили технічні аспекти подання матеріалів до Реєстру збитків, питання збереження службової та чутливої інформації, забезпечення якості доказової бази, а також застосування відповідних методик оцінки шкоди та збитків", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, окрему увагу приділили необхідності тісної координації на всіх етапах впровадження та пілотного тестування функціоналу Реєстру.

Реєстр збитків створено Резолюцією Комітету Міністрів Ради Європи CM/Res(2023)3 від 12 травня 2023 року. До нього можуть подавати заяви приватні особи, юридичні особи та державні органи щодо шкоди, завданої агресією РФ проти України. Наразі триває робота над внесенням змін до постанови Кабінету міністрів України № 326 від 20 березня 2022 року, а також над запуском подання заяв від імені України через вебпортал "Дія".

Також відбулася робоча зустріч української делегації з представниками Європейської Комісії, під час якої було обговорено посилення інституційної та адміністративної спроможності України у сфері моніторингу довкілля.

Українська сторона поінформувала про стан транспозиції директив ЄС у сфері моніторингу атмосферного повітря та наявні виклики.

"Розбудова ефективної системи моніторингу довкілля є ключовою передумовою як для притягнення агресора до відповідальності, так і для планування зеленого відновлення України. Ми працюємо над тим, щоб ця система відповідала стандартам ЄС, була інституційно спроможною та інтегрованою у європейський простір даних", — наголосив Ігор Зубович.

До зустрічі в онлайн-форматі долучився голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко, який наголосив на необхідності оновлення законодавства у сфері державного екологічного контролю з урахуванням наслідків збройної агресії російської федерації та напрацьованого практичного досвіду.

Він також відзначив важливість формування нової архітектури охорони довкілля, зокрема створення моніторингової агенції, реформування Держекоінспекції та посилення її інституційної спроможності відповідно до рекомендацій Європейської Комісії.

Крім того, українська сторона поінформувала ЄК про прогрес, досягнутий під час попередніх зустрічей у Берліні та Дессау з представниками IMPEL Network, Федеральним міністерством довкілля, боротьби зі зміною клімату, збереження природи та ядерної безпеки Німеччини, а також Німецького та Австрійського агентства з охорони навколишнього середовища (UBA).

Повідомляється, що Європейська Комісія позитивно оцінила досягнутий прогрес і повністю підтримала необхідність підготовки техніко-економічного обґрунтування щодо створення моніторингової агенції, наголосивши на важливості аналізу практик держав - членів ЄС для формування ефективної та гнучкої моделі системи моніторингу довкілля в Україні.

До складу української делегації увійшли представники Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, керівництво Державної екологічної інспекції України.

Зустрічі відбулися за підтримки Програми ООН з довкілля (UNEP).

Джерело: https://me.gov.ua/News/Detail/d7a938c3-b8a1-4ae7-a175-06899fa7ac06?lang=uk-UA&title=UkrainaTavropeiskiPartneriVprovadzhuiutSistemuMonitoringuDovkilliaIRobotuRestruZbitkiv