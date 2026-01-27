Інтерфакс-Україна
Події
23:20 27.01.2026

Мінекономіки: Україна і європейські партнери впроваджують систему моніторингу довкілля і роботу Реєстру збитків

3 хв читати

Делегація Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України на чолі із заступником міністра Ігорем Зубовичем провела у Брюсселі низку робочих зустрічей з європейськими партнерами.

Як повідомляється на сайті у вівторок, візит був присвячений функціонуванню Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, а також актуальним питанням у сфері моніторингу довкілля.

"Під час зустрічі з представниками Ради Європи під керівництвом виконавчого директора Register of Damage for Ukraine (RD4U) Маркіяна Ключковського сторони обговорили технічні аспекти подання матеріалів до Реєстру збитків, питання збереження службової та чутливої інформації, забезпечення якості доказової бази, а також застосування відповідних методик оцінки шкоди та збитків", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, окрему увагу приділили необхідності тісної координації на всіх етапах впровадження та пілотного тестування функціоналу Реєстру.

Реєстр збитків створено Резолюцією Комітету Міністрів Ради Європи CM/Res(2023)3 від 12 травня 2023 року. До нього можуть подавати заяви приватні особи, юридичні особи та державні органи щодо шкоди, завданої агресією РФ проти України. Наразі триває робота над внесенням змін до постанови Кабінету міністрів України № 326 від 20 березня 2022 року, а також над запуском подання заяв від імені України через вебпортал "Дія".

Також відбулася робоча зустріч української делегації з представниками Європейської Комісії, під час якої було обговорено посилення інституційної та адміністративної спроможності України у сфері моніторингу довкілля.

Українська сторона поінформувала про стан транспозиції директив ЄС у сфері моніторингу атмосферного повітря та наявні виклики.

"Розбудова ефективної системи моніторингу довкілля є ключовою передумовою як для притягнення агресора до відповідальності, так і для планування зеленого відновлення України. Ми працюємо над тим, щоб ця система відповідала стандартам ЄС, була інституційно спроможною та інтегрованою у європейський простір даних", — наголосив Ігор Зубович.

До зустрічі в онлайн-форматі долучився голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко, який наголосив на необхідності оновлення законодавства у сфері державного екологічного контролю з урахуванням наслідків збройної агресії російської федерації та напрацьованого практичного досвіду.

Він також відзначив важливість формування нової архітектури охорони довкілля, зокрема створення моніторингової агенції, реформування Держекоінспекції та посилення її інституційної спроможності відповідно до рекомендацій Європейської Комісії.

Крім того, українська сторона поінформувала ЄК про прогрес, досягнутий під час попередніх зустрічей у Берліні та Дессау з представниками IMPEL Network, Федеральним міністерством довкілля, боротьби зі зміною клімату, збереження природи та ядерної безпеки Німеччини, а також Німецького та Австрійського агентства з охорони навколишнього середовища (UBA).

Повідомляється, що Європейська Комісія позитивно оцінила досягнутий прогрес і повністю підтримала необхідність підготовки техніко-економічного обґрунтування щодо створення моніторингової агенції, наголосивши на важливості аналізу практик держав - членів ЄС для формування ефективної та гнучкої моделі системи моніторингу довкілля в Україні.

До складу української делегації увійшли представники Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, керівництво Державної екологічної інспекції України.

Зустрічі відбулися за підтримки Програми ООН з довкілля (UNEP).

Джерело: https://me.gov.ua/News/Detail/d7a938c3-b8a1-4ae7-a175-06899fa7ac06?lang=uk-UA&title=UkrainaTavropeiskiPartneriVprovadzhuiutSistemuMonitoringuDovkilliaIRobotuRestruZbitkiv

Теги: #збитки #європа #довкілля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:41 26.01.2026
77% європейців вважають, що Трамп не заслуговує на Нобелівську премію миру

77% європейців вважають, що Трамп не заслуговує на Нобелівську премію миру

19:05 23.01.2026
Зеленський: Україна - номер один у Європі в технологіях

Зеленський: Україна - номер один у Європі в технологіях

16:52 22.01.2026
Зеленський: Від слів про новий порядок треба перейти до дій на суші, в повітрі та на морі

Зеленський: Від слів про новий порядок треба перейти до дій на суші, в повітрі та на морі

20:15 21.01.2026
Збитки від застрахованих катастроф у 2025 р. склали $129 млрд, з яких 78% припадає на США

Збитки від застрахованих катастроф у 2025 р. склали $129 млрд, з яких 78% припадає на США

21:02 20.01.2026
Кількість знищених посилок та вантажів внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині 13 січня сягнула 3 тис., а сума збитків - близько 9,5 млн грн

Кількість знищених посилок та вантажів внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині 13 січня сягнула 3 тис., а сума збитків - близько 9,5 млн грн

18:39 19.01.2026
Трамп заявив, що Європа має сфокусуватися на російсько-українській війни, а не на Гренландії

Трамп заявив, що Європа має сфокусуватися на російсько-українській війни, а не на Гренландії

19:16 07.01.2026
Українці подали майже 90 тис. заяв до Міжнародного реєстру збитків RD4U – Шуляк

Українці подали майже 90 тис. заяв до Міжнародного реєстру збитків RD4U – Шуляк

10:19 07.01.2026
Більшість українців вважають, що Європа серйозно допомагає Україні, і не довіряють США – опитування

Більшість українців вважають, що Європа серйозно допомагає Україні, і не довіряють США – опитування

18:29 06.01.2026
РФ у IV кв.-2025 вдвічі збільшила удари по портах України та пошкодила в 2,5 рази більше суден ніж у IV кв.-2024

РФ у IV кв.-2025 вдвічі збільшила удари по портах України та пошкодила в 2,5 рази більше суден ніж у IV кв.-2024

12:29 06.01.2026
Європейські країни обговорюють введення в Україну контингенту в 15-30 тисяч військових - ЗМІ

Європейські країни обговорюють введення в Україну контингенту в 15-30 тисяч військових - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих після атаки дронів РФ по потягу на Харківщині зросла до чотирьох, ще чотирьох шукають - Зеленський

Троє людей загинули, ще двоє постраждали внаслідок удару БпЛА по пасажирському поїзду в Харківській області

Зеленський: отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців активніше тиснути на агресора

В Україну прибуло 76 аварійних генераторів від ЄС

Щонайменше двоє поранених через удар по пасажирському потягу "Барвінкове – Львів – Чоп" на Харківщині – Кулеба

ОСТАННЄ

Аварійно-рятувальні роботи на місці удару БпЛА по пасажирському потягу в Харківській області завершено

На Одещині відновили електропостачання для 101 тис. родин, без світла залишаються ще 62 тис.

Фрагменти 5 тіл знайдено на місці удару БпЛА по пасажирському потягу в Харківській області - прокуратура

Україна очікує прибуття чергової партії енергетичної допомоги від Словаччини та Молдови - Сибіга

Кількість загиблих після атаки дронів РФ по потягу на Харківщині зросла до чотирьох, ще чотирьох шукають - Зеленський

У столиці без електроенергії залишаються 710 тис. споживачів — Шмигаль

Україна підпише зі США 20-пунктний мирний план, й окремо США підпишуть документ з РФ, а підпису ЄС не буде – Сибіга

Троє людей загинули, ще двоє постраждали внаслідок удару БпЛА по пасажирському поїзду в Харківській області

Офіс Військового омбудсмена офіційно розпочав роботу

Україна готова розглядати звернення Молдови щодо внеску у її безпеку - Сибіга

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА