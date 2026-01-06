Інтерфакс-Україна
Економіка
18:29 06.01.2026

РФ у IV кв.-2025 вдвічі збільшила удари по портах України та пошкодила в 2,5 рази більше суден ніж у IV кв.-2024

2 хв читати
РФ у IV кв.-2025 вдвічі збільшила удари по портах України та пошкодила в 2,5 рази більше суден ніж у IV кв.-2024
Фото: Telegram @OleksiiKuleba

Росія за жовтень-грудень 2025 року (за станом на 24 грудня) пошкодила 20 торгових суден, що у 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період торік, повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Андрій Кашуба в інтерв’ю Forbes Ukraine.

"Це не поодинокі удари, а повторювана тактика тиску на економіку й цивільне населення. Це чітко показує: ворог намагається перервати сполучення, ускладнити експорт і дестабілізувати регіон, насамперед Одещину", – сказав Кашуба.

За його словами, за жовтень-грудень 2025 року було зафіксовано 35 атак на портову інфраструктуру України, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Кашуба додав, що за останні три місяці 2025 року ворог також знищив 47 портових об’єктів, зокрема, резервуарні парки, які не зможуть бути відновленні у найближчі місяці внаслідок масштабів руйнувань.

Заступник міністра уточнив, що під час обстрілу 12 грудня було пошкоджено судно-пором CENK T, через що поромне сполучення тимчасово припинили, а у порту "Південний" внаслідок ударів 20-21 грудня на терміналі "Олсидз Блек Сі" знищено 12 резервуарів для зберігання соняшникової олії по 6 тис. тонн кожен.

Як зазначив Кашуба, у період з жовтня по грудень 2025 року порти Великої Одеси та Дунаю зменшили обробку вантажів на 16,9% порівняно з аналогічним періодом у 2024 році – до 19,2 млн тонн.

"Якщо ж порівнювати з довоєнним 2021 роком, різниця ще відчутніша: тоді морські порти України обробили 47 млн тонн вантажів за цей самий період. Та важливо зазначити, що тоді працювали 13 портів, а наразі – лише шість", – пояснив заступник міністра.

Він додав, що попри складну безпекову ситуацію експорт продовжується.

Кашуба також повідомив, що розробляється програма компенсації збитків для малого та середнього бізнесу від таких ударів Росії.

Наприкінці грудня віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що у 2025 році інтенсивність ударів ворога по портовій інфраструктурі збільшилася вдвічі: зафіксовано 90 комбінованих ударів.

За його даними, вантажообіг через морські та річні порти України у 2025 році скоротився на 21,7% – до 76,1 млн тонн.

 

Теги: #мінрозвитку_громад #збитки #порти #обстріли #пошкодження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:37 06.01.2026
Один цивільний загинув через атаку КАБом у Запорізькому районі – ОВА

Один цивільний загинув через атаку КАБом у Запорізькому районі – ОВА

19:06 06.01.2026
Окупанти завдали ракетного удару по Криворіжжю, на Синельниківщині дроном поранено двох людей – ОВА

Окупанти завдали ракетного удару по Криворіжжю, на Синельниківщині дроном поранено двох людей – ОВА

17:59 06.01.2026
У 2025 році РФ пошкодила понад 300 об’єктів культурної спадщини України

У 2025 році РФ пошкодила понад 300 об’єктів культурної спадщини України

16:14 06.01.2026
У Кривому Розі російська ракета вразила об'єкт інфраструктури – Вілкул

У Кривому Розі російська ракета вразила об'єкт інфраструктури – Вілкул

12:25 06.01.2026
РФ пошкодила 307 пам’яток та 261 об’єкт культурної інфраструктури України в 2025р - Мінкультури

РФ пошкодила 307 пам’яток та 261 об’єкт культурної інфраструктури України в 2025р - Мінкультури

08:10 06.01.2026
Херсонщина зазнала масованих обстрілів: одна людина загинула, семеро поранені, серед них дитина — ОВА

Херсонщина зазнала масованих обстрілів: одна людина загинула, семеро поранені, серед них дитина — ОВА

09:48 05.01.2026
Обстріли Києва та області мають бути зафіксовані для притягнення винних до відповідальності на міжнародному рівні - омбудсман

Обстріли Києва та області мають бути зафіксовані для притягнення винних до відповідальності на міжнародному рівні - омбудсман

07:45 05.01.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 25 населені пункти Запорізької області, є постраждала

Під ворожим обстрілом опинилися 25 населені пункти Запорізької області, є постраждала

05:10 05.01.2026
РФ здійснила масовану атаку Київщини, є жертва та пошкодження, знеструмлено м. Славутич - ОВА

РФ здійснила масовану атаку Київщини, є жертва та пошкодження, знеструмлено м. Славутич - ОВА

12:02 03.01.2026
На Херсонщині через ворожі обстріли двоє цивільних загинули, ще двох поранено

На Херсонщині через ворожі обстріли двоє цивільних загинули, ще двох поранено

ВАЖЛИВЕ

ВВП України у 2025р збільшився на 2% - ІЕД

Україна зберегла у 2026р заборону експорту природного газу, але дозволила експорт солі та коксівного вугілля

Перехідний Юте Банк розпочав обслуговування вкладників РВС Банку – Фонд гарантування

Комісія конкурсу на нову генпотужність визначила переможцями 7 компаній на 316 МВт, відхилила пропозицію "Укрнафти" та ще двох

Держбанк організував з 5 банками консорціумний кредит на 21,5 млрд грн для підприємства ОПК під держгарантію

ОСТАННЄ

Заявки на участь у програмі залучення інвестицій у проєкти зі скорочення викидів можна подати до 30 січня — Мінекономіки

Кількість виданих кредитів за програмою "єОселя" у 2025 р. зменшилась на 8,7%

Енергетики намагаються не допустити збільшення тривалості обмежень е/е в умовах похолодання та обстрілів РФ – глава Держенергонагляду

Мінцифри реалізує 9 погоджених урядом експериментальних проєктів щодо цифровізації в різних сферах

ЕКА починає прийом онлайн-заяв на часткову компенсацію знищеного війною майна та страхових премій при страхуванні від воєнних ризиків

Наглядова рада ПриватБанку погодила збільшення ліміту кредитної лінії для "єОселі" до 11,5 млрд грн

Максимальна допомога по безробіттю з січня 2026р зросла на 647 грн

Профіцит платіжного балансу в листопаді зріс до $5,1 млрд за збільшення дефіциту поточного рахунку до $3,5 млрд

Кабмін встановив працівникам UkraineInvest оклади в розмірі 11-43,7 тис. грн і до 100% надбавок

Мінфін у січні-березні планує зменшити пропозицію доларових ОВДП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА