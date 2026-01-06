РФ у IV кв.-2025 вдвічі збільшила удари по портах України та пошкодила в 2,5 рази більше суден ніж у IV кв.-2024

Фото: Telegram @OleksiiKuleba

Росія за жовтень-грудень 2025 року (за станом на 24 грудня) пошкодила 20 торгових суден, що у 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період торік, повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Андрій Кашуба в інтерв’ю Forbes Ukraine.

"Це не поодинокі удари, а повторювана тактика тиску на економіку й цивільне населення. Це чітко показує: ворог намагається перервати сполучення, ускладнити експорт і дестабілізувати регіон, насамперед Одещину", – сказав Кашуба.

За його словами, за жовтень-грудень 2025 року було зафіксовано 35 атак на портову інфраструктуру України, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Кашуба додав, що за останні три місяці 2025 року ворог також знищив 47 портових об’єктів, зокрема, резервуарні парки, які не зможуть бути відновленні у найближчі місяці внаслідок масштабів руйнувань.

Заступник міністра уточнив, що під час обстрілу 12 грудня було пошкоджено судно-пором CENK T, через що поромне сполучення тимчасово припинили, а у порту "Південний" внаслідок ударів 20-21 грудня на терміналі "Олсидз Блек Сі" знищено 12 резервуарів для зберігання соняшникової олії по 6 тис. тонн кожен.

Як зазначив Кашуба, у період з жовтня по грудень 2025 року порти Великої Одеси та Дунаю зменшили обробку вантажів на 16,9% порівняно з аналогічним періодом у 2024 році – до 19,2 млн тонн.

"Якщо ж порівнювати з довоєнним 2021 роком, різниця ще відчутніша: тоді морські порти України обробили 47 млн тонн вантажів за цей самий період. Та важливо зазначити, що тоді працювали 13 портів, а наразі – лише шість", – пояснив заступник міністра.

Він додав, що попри складну безпекову ситуацію експорт продовжується.

Кашуба також повідомив, що розробляється програма компенсації збитків для малого та середнього бізнесу від таких ударів Росії.

Наприкінці грудня віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що у 2025 році інтенсивність ударів ворога по портовій інфраструктурі збільшилася вдвічі: зафіксовано 90 комбінованих ударів.

За його даними, вантажообіг через морські та річні порти України у 2025 році скоротився на 21,7% – до 76,1 млн тонн.