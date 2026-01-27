Інтерфакс-Україна
Економіка
14:03 27.01.2026

"Ліси України" планують подвоїти інвестиції у 2026р. та збільшити заготівлю деревини на 2 млн куб. м — гендиректор

ДП "Ліси України " за підсумками 2025 року отримало 29,9 млрд грн доходу, 8,4 млрд грн прибутку до оподаткування і 23% рентабельності, повідомив генеральний директор держпідприємства Юрій Болоховець у Facebook.

Він уточнив, що "Ліси України" сплатили за 2025 рік 15,8 млрд грн податків, що становить 44% від надходжень і є найбільшим відсотком у лісовій і деревообробній галузях.

"Чи не вперше за роки незалежності мільярдні прибутки від реалізації деревини не розмиті тіньовими схемами й не поділені між чиновниками та посередниками, а повністю спрямовані до бюджету. Це — незаперечний факт. Цифри — річ уперта і вони  дають можливість оцінити роботу підприємства на підставі об’єктивних цифр, а не субʼєктивних суджень", - написав Болоховець.

Гендиректор висловив упевненість, що зростання показників значною мірою пов’язано з детінізацією, адже система реалізації продукції наразі є максимально відкритою. ДП "Ліси України" оприлюднює інформацію щодо кожної біржової угоди: хто, який обсяг деревини та за яку ціну законтрактував. Публікується перелік відмов від продукції.

Держпідприємство 2025 року вивело 100% закупівель послуг із заготівлі на Prozorro. Проте через дефіцит кадрів підрядники часто не встигають виконувати роботи. Тому по всій Україні формуються додаткові власні бригади та відкриваються нові вакансії лісорубів.

"Ліси України", за його інформацією, 2026 року планують збільшити обсяги заготівлі. Для цього вже запущено закупівлю спецтехніки: харвестерів, форвардерів, скідерів, тракторів, причепів та обладнання для транспортування деревини. Наразі ДП "Ліси України" працюють над збільшенням інвестиційного плану на 2026 рік удвічі, щоб посилити темпи заготівлі.

"Ми налаштовані запропонувати ринку найбільший обсяг лісопродукції з початку повномасштабної війни. Розраховуємо на "плюс" мільйон кубів завдяки пришвидшенню затвердження матеріалів лісовпорядкування. Ще один мільйон кубів очікуємо від дерегуляції дозвільних процедур. Зміни до нормативної бази напрацьовуються, але рішення, на жаль, ще не ухвалено", - повідомив Болоховець.

ДП "Ліси України" 2026 року планує також збільшити інвестиції в охорону, захист лісів та лісовідтворення, зосередиться на догляді за лісовими культурами, щоб забезпечити згодом ринок високотоварною деревиною. Продовжиться програма розвитку рекреації.

Болоховець додав, що у планах держпідприємства на 2026 рік - перезапуск впровадження автоматизованої системи управління ERP, продовження процесу корпоратизації, який передбачає переоцінку майна, інвентаризацію, складання передавальних актів. Завершиться реєстрація речових прав на землю. Підприємство також працюватиме над приєднанням до своєї структури лісокористувачів, які не можуть повноцінно виконувати свої функції.

