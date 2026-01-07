Підсумки "ялинкової кампанії": під новий рік-2026 "Ліси України" реалізували 91,4 тис. ялинок на 16,5 млн грн

Фото: Ліси України

ДП "Ліси України" у рамках "ялинкової кампанії" під 2026 рік на понад 300 торгових майданчиках і через лісництва реалізували 91,4 тис. ялинок на 16,5 млн грн, повідомила пресслужба держпідприємства у Telegram.

"Лісів України" зазначили, що найбільший попит на ялинки був у Волинській та Рівненській областях, де було продано понад 25 тис. дерев, така ж кількість сумарно реалізована на Вінниччині, Кіровоградщині та Черкащині. Понад 19 тис. ялинок продано на Чернігівщині та Сумщині. Найменше ялинки купували на Одещині та Миколаївщині – всього 625 дерев.

"Ялинки реалізовувались за соціальними цінами, значно нижчими, ніж на приватних ярмарках. Середня ціна продажу склала 180 грн (з ПДВ) за новорічне деревце. Вартість залежала від регіону продажу (найменша вартість пропонувалась в найбільш лісистих областях), а також виду дерева та його розміру", – нагадало держпідприємство.

При цьому найдешевшу ялинку лісники реалізували за 84 грн, а найдорожчу за 3600 грн.

Майже половину із зароблених від реалізації ялинок 16,5 млн грн "Ліси України" направили у держбюджет у вигляді податків та зборів. Ще половину отримали місцеві бюджети, частину коштів було спрямовано на лісовідновлення, охорону та захист лісів.

Держпідприємство нагадало, що більшість дерев заготовлялись на "ялинкових" плантаціях, де ростуть 7,8 млн різдвяних дерев на площі 2,7 тис. га. Для їх захисту у передсвяткові дні було задіяно 349 мобільних рейдових груп із охорони лісів філій ДП "Ліси України", які працювали разом із представниками територіальних органів Держлісагентства, Нацполіції, Держекоінспекції та органів місцевого самоврядування.

Лісівники за грудень провели майже півтори тисячі спільних рейдів. Під час перевірок виявили 408 незаконно зрубаних хвойних дерев. За фактами порушень державна лісова охорона склала 300 адміністративних протоколів.

Загалом незаконна вирубка новорічних дерев завдала збитків більш ніж на 416 тис. грн. Порушники вже відшкодували майже 70%.

"У Столичній, Південній, Північній, Подільській та Поліській філіях збитки компенсували повністю – на 100%. Це свідчить про ефективну роботу рейдових груп. Крім того, до органів досудового розслідування передано дев’ять справ", – підсумували "Ліси України".