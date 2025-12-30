Інтерфакс-Україна
Економіка
11:02 30.12.2025

ДП "Ліси України" в 2025р. отримало 8 млрд грн прибутку, сплатило 15 млрд грн податків та інвестувало 2 млрд грн

2 хв читати
ДП "Ліси України" в 2025р. отримало 8 млрд грн прибутку, сплатило 15 млрд грн податків та інвестувало 2 млрд грн

ДП "Ліси України" 2025 року отримало понад 8 млрд грн прибутку, сплатило понад 15 млрд грн податків, інвестувало у свої відновлення та розвиток близько 2 млрд грн, повідомив генеральний директор держпідприємство Юрій Болоховець у Facebook.

Він також зазначив, що лісники під час війни змогли виконати програму президента "Зелена країна" і висадили 1 млрд дерев, врятували десятки тисяч гектарів самосійних і нерозподілених лісів і  в умовах постійних обстрілів у 4 рази скоротили площу пожеж.

"Показники підприємства — не збіг обставин і не подарунок долі. Це послідовна політика сильного централізованого управління та контролю, прозорих закупівель, відкритої й конкурентної реалізації продукції", - підкреслив Болоховець.

При цьому він зауважив, що "дореформена роздроблена й корумпована система не мала й десятої частки результатів ДП "Ліси України", а залишалась джерелом збагачення для обраних". Саме тому, на думку очільника держпідприємства, лісова реформа і досі викликає жорсткий спротив, оскільки тіньові схеми та прибутки завжди знаходять прибічників. У залишків старої системи з’являються нові союзники, пояснив він.

"Тиск і переслідування, що тривали цього року, — не про мене особисто. Це спроби зупинити зміни, які вперше за роки незалежності зробили ліс справді державним ресурсом", - наголосив гендиректор "Лісів України" і подякував команді лісівників, яка гідно пройшла цей рік, зберегла єдність і показала результат.

Серед планів на 2026 рік Болоховець назвав цифровізацію управління, нові глобальні системи контролю, механізацію і збільшення заготівлі, масштабні проєкти з розмінування.

Теги: #ліси_україни #підсумки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:22 22.12.2025
Кабмін оцінив підсумки діяльності чиновників у 2025р: ніхто не отримав негативної оцінки

Кабмін оцінив підсумки діяльності чиновників у 2025р: ніхто не отримав негативної оцінки

09:50 22.12.2025
Захист хвойних лісів напередодні різдвяно-новорічних свят посилено - "Ліси України"

Захист хвойних лісів напередодні різдвяно-новорічних свят посилено - "Ліси України"

22:46 21.12.2025
Україна залишається повністю відданою досягненню миру - заява делегацій США та України

Україна залишається повністю відданою досягненню миру - заява делегацій США та України

19:43 21.12.2025
Надання ЄС Україні 90 мільярдів євро на два роки - ключовий результат грудня і важливий результат усього року – Зеленський

Надання ЄС Україні 90 мільярдів євро на два роки - ключовий результат грудня і важливий результат усього року – Зеленський

12:38 09.12.2025
Штрафи за незаконну рубку ялинок перед новорічними святами підвищено втричі – "Ліси України "

Штрафи за незаконну рубку ялинок перед новорічними святами підвищено втричі – "Ліси України "

18:20 28.11.2025
Кабмін переводить ДП "Ліси України" у статус акціонерного товариства - Свириденко

Кабмін переводить ДП "Ліси України" у статус акціонерного товариства - Свириденко

13:27 28.11.2025
"Ліси України" відтермінувало оплату за придбану продукцію пошкодженому обстрілом "ЕІМО" у Самборі

"Ліси України" відтермінувало оплату за придбану продукцію пошкодженому обстрілом "ЕІМО" у Самборі

12:29 27.11.2025
Радіодиктант національної єдності-2025 без помилок написало 6 людей, ще 11 припустилися по одній помилці

Радіодиктант національної єдності-2025 без помилок написало 6 людей, ще 11 припустилися по одній помилці

14:10 25.11.2025
ДП "Ліси України" в 2025р під час закупівель на 10 млрд грн змогло зекономити 700 млн грн

ДП "Ліси України" в 2025р під час закупівель на 10 млрд грн змогло зекономити 700 млн грн

12:40 24.11.2025
"Ліси України" про результати аукціонів з поставкою в І кв.-2026: дуб і береза подорожчали, вільха подешевшала

"Ліси України" про результати аукціонів з поставкою в І кв.-2026: дуб і береза подорожчали, вільха подешевшала

ВАЖЛИВЕ

Держбанк організував з 5 банками консорціумний кредит на 21,5 млрд грн для підприємства ОПК під держгарантію

Ліцензування "Ростехнадзором" блоку ЗАЕС нікчемне і не несе правових наслідків – Міненерго

Свириденко доручила Міненерго до кінця грудня надати план нарощення когенерації на 2026 рік

Україна в 2025р. зібрала 57,6 млн тонн зернових і 17,3 млн тонн олійних

Учасники консенсус-прогнозу Мінекономіки погіршили оцінку очікування зростання ВВП у 2026р до 2,4%, у 2027р – до 4,1%

ОСТАННЄ

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшились на 26,5%, гривня подорожчала

На полях України залишилися незібраними 4 млн тонн кукурудзи - брокери

Ахметов затвердив $14 млн на продовження роботи "Серце Азовсталі" в 2026р.

Україна не виконала 9 індикаторів Ukraine Facility у IV кв.-2025, тому може не отримати EUR2,3 млрд - Консорціум #RRR4U

Департамент стратегії та розвитку НБУ очолив екскомандир роти Nemesis СБС ЗСУ техпідприємець Лужанський

Мінекономіки перерахувало 86,3 млн грн компенсації 25% вартості української агротехніки за листопад 2025р

Комісія заблокованого з квітня першого конкурсу на нову генпотужність у вівторок планує завершити його – глава Міненерго

НБУ затвердив СЕО NovaPay Сироватка, який раніше працював в Універсал Банку та OLX

Еспресо подорожчало за рік на 17%

Станом на грудень енергетики відновили половину з пошкоджених РФ за осінь 8 ГВт генерації, атаки тривають – очільник Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА