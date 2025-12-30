ДП "Ліси України" в 2025р. отримало 8 млрд грн прибутку, сплатило 15 млрд грн податків та інвестувало 2 млрд грн

ДП "Ліси України" 2025 року отримало понад 8 млрд грн прибутку, сплатило понад 15 млрд грн податків, інвестувало у свої відновлення та розвиток близько 2 млрд грн, повідомив генеральний директор держпідприємство Юрій Болоховець у Facebook.

Він також зазначив, що лісники під час війни змогли виконати програму президента "Зелена країна" і висадили 1 млрд дерев, врятували десятки тисяч гектарів самосійних і нерозподілених лісів і в умовах постійних обстрілів у 4 рази скоротили площу пожеж.

"Показники підприємства — не збіг обставин і не подарунок долі. Це послідовна політика сильного централізованого управління та контролю, прозорих закупівель, відкритої й конкурентної реалізації продукції", - підкреслив Болоховець.

При цьому він зауважив, що "дореформена роздроблена й корумпована система не мала й десятої частки результатів ДП "Ліси України", а залишалась джерелом збагачення для обраних". Саме тому, на думку очільника держпідприємства, лісова реформа і досі викликає жорсткий спротив, оскільки тіньові схеми та прибутки завжди знаходять прибічників. У залишків старої системи з’являються нові союзники, пояснив він.

"Тиск і переслідування, що тривали цього року, — не про мене особисто. Це спроби зупинити зміни, які вперше за роки незалежності зробили ліс справді державним ресурсом", - наголосив гендиректор "Лісів України" і подякував команді лісівників, яка гідно пройшла цей рік, зберегла єдність і показала результат.

Серед планів на 2026 рік Болоховець назвав цифровізацію управління, нові глобальні системи контролю, механізацію і збільшення заготівлі, масштабні проєкти з розмінування.