17:21 02.01.2026

Запрацювала інклюзивна версія сайту ДП "Ліси України"

ДП "Ліси України" запустило інклюзивну версію офіційного сайту, повідомила пресслужба держпідприємства у Telegram.

"На сайті нашого підприємства з’явилися нові зручні функції. Тепер для людей із порушеннями зору внизу сторінки працює спеціальний віджет – натиснувши на нього, можна обрати комфортний формат читання тексту. Такий функціонал наші спеціалісти з Департаменту розвитку та IT реалізували в рамках Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні", – пояснили у "Лісах України".

Держпідприємство зазначило, що при розробці віджету фахівці проаналізували спеціальні сайти та симулятори, які допомогли зрозуміти, як сприймають інформацію люди з різними порушеннями зору. При підготовці нових опцій було опрацьовано кілька варіантів віджетів та обрано найбільш доступний та адаптивний.

Новий віджет дозволяє перемикатися між різними рівнями контрастності, покращувати видимість і робити текст та елементи більш помітними, а також налаштовувати розмір шрифту, висоту рядка та інтервал між літерами для кращого читання.

Лінійка для читання у віджеті доступності допомагає легше зосереджуватися на тексті. Вона підсвічує окремий рядок або частину тексту, зменшує візуальне навантаження та допомагає не "збиватися" під час читання.

Монохромний режим робить сайт чорно-білим і прибирає зайві кольори. Це допомагає людям із порушеннями зору, зокрема, з підвищеною чутливістю до яскравих кольорів, краще бачити текст і зосереджуватися на змісті. У такому режимі сторінка виглядає спокійніше й менш втомлює очі.

"Новини нашого підприємства, ціни на деревину, планові показники заготівлі, інформація про лісорубні квитки або закупівлі тепер доступні для кожного відвідувача сайту", – підкреслило держпідприємство.

