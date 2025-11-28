"Ліси України" відтермінувало оплату за придбану продукцію пошкодженому обстрілом "ЕІМО" у Самборі

Фото: facebook.com

Державне підприємство "Ліси України" на прохання ТОВ "ЕІМО" (Самбір Львівської обл.), яке постраждало від російської атаки 19 листопада, відтермінувало оплату за придбану ним продукцію, повідомила пресслужба ДП в п'ятницю.

"Компанія планує відновлювати діяльність і звернулася до ДП "Ліси України" з проханням відтермінувати оплату за придбану продукцію. ДП "Ліси України" пішло назустріч. Оплату буде відтерміновано", - йдеться в повідомленні держпідприємства у Facebook.

У ньому зазначається, що уночі 19 листопада росіяни завдали ударів по Львівщині, постражда Самбір - три "шахеди" влучили в деревообробне підприємство "ЕІМО", яке належить інвесторам з Польщі.

"Повністю зруйновано цех з виготовлення лущеного шпону, знищено високотехнологічне деревообробне обладнання. Згоріли сировина та готова продукція", - повідомило держпідприємство.

Як зазначається, "Ліси України" не вперше підтримує виробників, які постраждали від повітряних атак ворога. Зокрема, в липні під час нічної атаки дронів-камікадзе у Вінниці значних руйнувань зазнало підприємство польської компанії Barlinek Group.

"Як і у випадку з "ЕІМО", удару було завдано навмисно - з трьох напрямків. За словами міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, це була цілеспрямована атака", - зазначає держпідприємство.

Водночас в "Ліси України" підкреслюють, що підтримують не лише компанії з іноземними інвестиціями.

"Будь-який виробник може звернутися до нас стосовно відтермінування платежу, надавши підтвердження руйнування або пошкодження виробничих потужностей чи складів із сировиною та готовою продукцією", - йдеться у повідомленні.

ТОВ "EIMO", закуповуючи деревину у лісових господарств, виробляє, зокрема, лущений шпон та напівфабрикати. Від 2015 року має міжнародний сертифікат FSC, який гарантує легальність походження деревини.

За даними opendatabot, ТОВ "EIMO" зареєстровано у 2011 році, статутний капітал - 123,9 млн грн. Польському АТ "Полікат" належить 94,22% статутного капіталу, ТОВ "Мадфран" (Польща) – 5,78%. Кінцевим бенефіциаром вказано Франсіско Соланеса Марті (Іспанія).

Підприємтсво 2024 року отримало 14,3 млн грн збитку та чистий дохід 74,5 млн грн, а в січні-вересні 2025-го - відповідно 8,4 млн грн та 33,3 млн грн.

Польська Polikat S.A. виготовляє зі шпону ламелі для ліжка, а також фанерні дошки та основи ліжок.